“Luis Miguel, la serie” sacó un comunicado sobre las duras acusaciones de Martín Bello

Un gran revuelo generó en los sitios de espectáculo y entre los fans mismos de Luis Miguel las controversiales declaraciones del actor Martín Bello al programa “Los Ángeles de la Mañana”. El artista español denunció públicamente que sufrió graves lesiones durante la grabación de una escena clave de la serie, más precisamente en la que su personaje le dice el paradero de Marcela Basteri a LuisMi.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada -el padre de Luis Miguel en la ficción- en la primer temporada” indicó Martín Bello sobre lo sucedido en la escena que compartió con Diego Boneta. Además, el ibérico mostró algunos de los moretones que le quedaron en su pecho.

“Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo” y “Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando” señaló Bello sobre las graves consecuencias de su paso por “Luis Miguel, la serie”.

Ante ello la productora de la biopic de Luis Miguel declaró que los procedimientos fueron los correspondientes para atender al actor que interpretó al oscuro “tío Tito”: “Después de más de un año de lo sucedido, la producción fue informada que el señor Bello había estado buscando atención médica adicional. Ha habido varios intentos para facilitar el reembolso de cualquier cuidado recurrente, pero el señor Bello continúa sin responder dichas iniciativas”.

Fuente: Instagram Martín Bello

“La salud y seguridad de nuestros actores siempre han sido nuestra prioridad durante la recreación de una escena ESENCIAL de la serie. El señor Bello recibió asistencia tanto en los ensayos como en la filmación por parte de un experto coordinador de stunts (acrobacias), pero, lamentablemente y a pesar de contar con protecciones en la espalda y en los codos, el señor Bello se lastimó, sin embargo recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior” finalizó el comunicado de “MGM”.