Chayanne tentó a sus fanáticas y las invitó a practicar sus movimientos de baile

Sin lugar a dudas, Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina. Además en varias oportunidades el famoso cantante también ha demostrado que posee un gran talento para la actuación ya que ha participado en diversas películas de Hollywood. Además con su gran voz ha conquistado a millones de fans por todas partes del mundo.

En tanto que en esta ocasión el popular cantante puertorriqueño es tendencia en diversos portales de espectáculos al viralizarse un video de él en TikTok donde se lo puede ver arriba del escenario deslumbrando a todos con sus movimientos de baile. Estos pasos se caracterizan por ser sumamente sensuales.

Chayanne. Instagram

Es por ello que luego de realizarlos el intérprete de la canción "Torero" invita a sus fanáticas a que lo ayuden a practicar mencionados movimientos. Puntualmente lo que dijo en ese momento Chayanne fue lo siguiente: "Por lo general esta coreografía a mí siempre se me olvida. Me gusta practicarla no se si me pueden ayudar más tarde pero solo cuatro. Ahí en la salida voy a estar tomando nota..."

Actualmente el talentoso cantante posee 52 años de edad y si hay algo que ha demostrado es que posee una perfecta figura. Es que el intérprete de la canción "Yo te amo" le dedica bastante tiempo al gimnasio para tonificar su cuerpo. Debido a esto cada vez que publica una imagen de él en redes sociales deja a sus seguidores totalmente deslumbrados.

Con más de 32 años de carrera Chayanne se ha convertido en uno de los cantantes latinos más reconocidos del mercado y esto principalmente se debe a que sus canciones marcaron un antes y un después en la vida de las personas. Sus baladas han llegado a lo más profundo del corazón de millones en todo el mundo.