Chayanne demostró su talento junto a su hijo y sus hermanos

Además de ser uno de los cantantes más representativos de la música latina, Chayanne ha demostrado que tiene una excelente relación con sus hijos ya que en diversas ocasiones ha compartido diversos momentos en sus redes sociales. Claramente esta excelente conexión familiar se ve plasmada en sus letras que llegan a todos sus fanáticos de todas partes del continente.

Como hemos mencionado en notas anteriores, Chayanne está casado desde hace varios años con Marilisa Maronese. Su primer hijo llegó el 14 de agosto de 1997 y fue llamado Lorenzo Valentino. Actualmente el perspicaz joven ha demostrado que posee un gran talento para el modelaje. Esto principalmente se debe a que es dueño de un tonificado cuerpo gracias a la vida fitness que lleva.

Por otra parte, en sus más recientes posteos de cuenta oficial de Instagram, el joven demostró la gran figura que posee ya que la misma aparece luciendo sus músculos. Esto demuestra que es un verdadero fan de la vida fitness y a que además se cuida con una dieta sumamente saludable. Además hace un tiempo atrás y para la tranquilidad de los fans, compartió una imagen de él vacunándose contra el covid.

Sin embargo en esta oportunidad, acaparó las miradas de todos al publicar en su perfil una imagen y video de él junto a su padre y sus tíos jugando al golf. Allí se puede ver que Chayanne es un gran apasionado a este deporte y que tiene un talento que es verdaderamente llamativo. Además a dichas imágenes le agregó el siguiente comentario: "Playing mangos and eating Golf with pops and my uncles in Puerto Ricooo???? #wearefinallyback #issavibe".

Con más de 32 años de carrera Chayanne se ha convertido en uno de los cantantes latinos más reconocidos del mercado y esto principalmente se debe a que sus canciones marcaron un antes y un después en la vida de las personas. Sus baladas han llegado a lo más profundo del corazón de millones en todo el mundo.