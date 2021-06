Belinda: todos los novios famosos que tuvo la cantante

Talentosa, bella y enamoradiza, la cantante Belinda lo tiene todo. Es divertida, fresca, ocurrente y supo hipnotizar a sus amores de tal modo que pretendientes nunca le han faltado.

Recientemente dio el “sí“ a Christian Nodal para contraer matrimonio el 28 de agosto próximo. Su novio le propuso el enlace con un anillo lujoso en un exclusivo restaurante en Barcelona, España, y ella aceptó encantada.

Lo anunció en redes sociales, mediante su cuenta oficial de Instagram en donde expresó que se sentía “la mujer más feliz del mundo“.

Por supuesto, Belinda está enamorada y feliz. A la situación de su corazón enamorado se suman los éxitos continuos en su carrera como cantante internacional. Y los temas consagrados como “Ángel“ que se siguen escuchando con la misma vigencia el día del lanzamientos.

La exponente del pop latino, no obstante, tuvo una vida amorosa intensa, llena de novios y relaciones afectivas que la llevaron hasta encontrar el amor definitivo al día de hoy. Repasemos algunos de sus vínculos.

Los novios de Belinda

Sonados romances, relaciones más ocultas a la prensa. Hubo de todo en la vida de Belinda antes de dar el sí para caminar hacia el altar.

Un recorrido por sus historias de amor.

Belinda y Christopher Uckerman

Ambos actores, Belinda y Christopher, comenzaron a temprana edad y se conocen de niños. 20 años después de haber compartido pantalla, Belinda confirmó que con él fue su primer beso.

“Nunca se me va a olvidar“, confesó la bella Belinda.

Belinda y Rodrigo Guirao Díaz

Durante su gira Utopía conoció a un actor y modelo argentino y se produjo el flechazo. El romance con Rodrigo Guirao Díaz fue muy comentado en todo México, donde el actor desarrolla buena parte de su carrera.

Belinda y Pepe Díaz

El empresario y Belinda salieron durante 6 meses pero todo terminó con un abrupto episodio de celos por unas fotos de ella en topless.

Belinda y Ryan Pichard

Este romance fue muy resonado porque a él se lo acusa de vender a los medios unos videos íntimos de la cantante y actriz. Él se defendió diciendo que se los robaron. Al parecer Belinda no le creyó.

Belinda y Mohamed Morales

La relación entre Belinda y el empresario terminó en la justicia. Ella lo demandó por acoso sexual y extorsión y él culpó a su ex novia y a toda su familia de no querer abandonar la casa que el les había prestado.

No obstante, por suerte, lograron llegar a un acuerdo mutuo y salir de la desagradable situación para hacer las paces, al menos, frente a los tribunales.

Belinda y Jay de la Cueva

El vocalista de Moderatto y Belinda pudo haber surgido cuando grabaron juntos el tema “Muriendo lento“. Aunque hace años de esta relación, siguen siendo amigos y compartiendo fans en redes sociales.

Belinda y Billy Méndez

Belinda y el cantante de Motel cruzaron sus destinos en 2007. El noviazgo fue corto y reservado pero aún hablan bien el uno del otro.

Belinda y Giovani dos Santos

Esta relación es posiblemente la más controvertida de Belinda. El futbolista le dedicaba los goles y todo parecía ir de maravillas. Sin embargo la relación terminó y durante mucho tiempo ella declaró que había sido el gran amor de su vida.

Belinda y Mario Domm

Otro famoso en la lista de los novios de Belinda. Si bien no fue un romance sólido y duradero y se dice que no había exclusividad, pronto terminó porque la cantante y actriz no estaba dispuesta a compartirlo.

Belinda y Octavio García

Apodado como El Payo, este novio de Belinda era - es- torero. No duraron mucho juntos pero quedaron como buenos amigos. Hasta se instaló el rumor de que fue él el que financió la producción del video “Bailalo“.

Belinda y Maluma

La supuesta relación del cantante hiper popular Maluma y Belinda no fue nunca confirmada. Pero en ocasiones se los encontró acaramelados y juntos, tan cerca que si no fueron novios sí eran más que amigos.

Belinda y Criss Angel

El, mago e ilusionista. Ella cantaba en Las Vegas. Así se conocieron, durante el año 2006. También fue resonante que le financió uno de sus videos pero la relación no acabó bien y él la acusó de interesada, reclamando el dinero de vuelta.

Belinda y Jared Leto

Se dice que Jared cayó hipnotizado bajo los encantos de Belinda cuando ella realizó algunos vivos en sus redes sociales y lo convocó.

Se dice que hubo un par de encuentros fugaces y un romance furtivo que no compartieron ni con fans ni con la prensa ¿Habrá sido real?

Belinda y Christian Nodal

Desde que se confirmó el romance se muestran indestructibles y siempre juntos. La boda será el sello de este amor que promete ser el último de Belinda ¡Que vivan los novios!