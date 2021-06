Issabella Camil se mostró incomoda ante una pregunta referida a la serie de Luis Miguel

Sin dudas que uno de los grandes amores de la extensa vida amorosa de Luis Miguel, fue Issabela Camil. La actriz mexicana estuvo varios años de novia, con distanciamientos incluidos, con el “Sol de México”. Erika Ellice Sotres Starr, como es su nombre real, es una de las voces más buscadas por los sitios de espectáculos mexicanos tras la finalización de la biopic del intérprete de “Somos Novios”.

Camil es la gran protagonista junto con Luis Miguel en el final de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix. Interpretada por la actriz Camila Sodi, se muestra en dicho episodio las razones por las que decició cortar definitivamente con el cantante mexicano.

En una reciente entrevista para el programa “Montse & Joe' de la señal Unicable, Issabella Camil mostró su incomodidad ante las insistentes referencias de las conductoras, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, hacia su papel en “Luis Miguel, la serie”.

Fuente: Instagram Luis Miguel, la serie

Ante la consulta de cómo es y la siguiente referencia si es igual a como “la pintan en la serie”, Camil lanzó un comentario asegurando que se levantaría y saldría del programa.

Luego un poco más tranquila, el amor de la juventud de Luis Miguel se definió de la siguiente manera: “Soy muy dramática, muy llorona. Soy muy buena amiga, miedosa en algunas cosas. Me gusta mucho la estabilidad, soy de pareja. Tengo buenos hábitos, me gusta siempre decirlo. No me desveló, no me gusta tomar, no fumo, mucha gente lo pondría como en aburrida, pero no me gusta”. Por ahora, la bella azteca de 52 años sigue esquivando todo tipo de comentarios sobre el “Sol de México” y su biopic.