¿Dónde nació Mario López y cómo comenzó su carrera?

Mario López se llama en realidad Mario Michael López Jr. Es un reconocido actor y conductor que nació en San Diego, California el 10 de octubre de 1973.

Sus padres son de nacionalidad mexicana. Su padre, Mario López, trabajó durante toda su vida en un municipio mientras que su madre Elvira, era operadora de teléfonos.

Mientras que Mario iba a la escuela se destacó por la lucha y llegó a obtener el séptimo lugar en el campeonato de California State High School. Sin embargo, desde muy pequeño también le gustaba mucho la actuación.

Su carrera comenzó en 1985 cuando apareció en la serie de comedia “Pablo” con el papel de hermano menor que se transmitía a través de la cadena ABC. Llamativamente, en el mismo año también fue bailarín y baterista en “Kids Incorporated”.

"FUENTE: Showbiz Cheat Sheet"

Cabe destacar que el actor y conductor saltó a la fama internacional gracias a su interpretación en la serie de televisión de la NBC "Saved by the bell" como "A. C. Slater" en 1989.

Pocos saben que Mario López también se distinguió por su gran pasión en la música. De hecho se convirtió en un destacado baterista y llegó a aparecer en varios papeles de su carrera actoral tocando ese instrumento.

En 1991 -en el programa "American Gladiators"-, fue el ganador de 20 mil dólares sobreviviendo a 3 competencias.

Tras seguir con otros trabajos destacados recién en el 2006 inició un nuevo romance con su compañera de baile Karina Smimoff. Pero, a mediados del 2008 fue la misma novia que declaró que ya no eran pareja por supuestos rumores de infidelidades del actor con la cantante Meaghan Cooper.

Mientras, la revista People en 2008 lo nombró el soltero más sexy.

En 2010 Mario siguió descubriéndose en nuevos emprendimientos y se animó a escribir para publicar un libro de cocina. El mismo año- precisamente en marzo- López y su pareja la bailarina Courtney Mazza anunciaron que tendrían a su primer hijo.

Actualmente el matrimonio lleva 9 años de casados y tienen 3 hijos Gia, Dominic, y Santino López.

¿Ya conocías dónde nació Mario López y cómo comenzó su carrera?