Toni Costa habló por primera vez de los rumores de infidelidad a Adamari López

El pasado 27 de mayo Adamari López anunciaba su separación de su pareja Toni Costa tras 10 años de relación y una hija en común. Desde ese momento la principal causa de separación que se rumoreó fue la infidelidad, más específicamente del bailarín español hacia la presentadora de televisión puertorriqueña.

En las últimas horas, Toni fue entrevistado por el periodista Javier Ceriani para el programa “Chisme en Vivo” y habló por primera vez de dichas acusaciones: “Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”.

“Es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja, hay que respetar y el tiempo dirá lo mejor para cada uno y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado. Quién sabe. Lo que no puedo hacer es forzar, es dañar” amplió Toni Costa.

Luego el europeo demostró toda su esperanza de reconciliarse con Adamari López: “El tiempo de Dios es perfecto, cuando diga Dios nos casaremos, si tiene que ser así. La habrá -esperanza-, estoy seguro porque lo estoy viviendo”. Además, el oriundo de Valencia llenó de elogios a su ex y resaltó su esfuerzo por bajar de peso: “Estoy muy contento de eso, para mí siempre ha sido una gran mujer”.

Fuente: Instagram Toni Costa

Por último, Toni pidió mesura a los medios de comunicación sobre cómo están manejando la información de su separación para respetar a su hija Alaïa, quién puede ser la principal afectada en esta tensa situación.