La dramática confesión de Meryl Streep sobre “El diablo viste a la moda”: “Fue horrible”

En una reciente entrevista Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt revelaron detalles de la exitosa película “El diablo viste a la moda”. Además de estas mencionadas protagonistas en esta reunión organizada via Zoom por el sitio “Entertainment Weekly” contó con la presencia de Stanley Tucci, Adrian Grenier, entre otros.

“El diablo viste a la moda” dejó una imperdible interpretación de Meryl como la fría redactora en jefe de la revista “Runway”, "Miranda Priestly". La actuación de la talentosa actriz estadounidense de 71 años recibió excelentes críticas, y más tarde, obtuvo nominaciones, incluyendo uno para los premios Óscar 2006, así como para el Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical.

Para sorpresas de muchos de sus fans, Meryl Streep no la pasó muy bien que digamos durante el rodaje de dicho filme. “Fue horrible. Me sentí fatal. Podía escuchar a todos reír. Estaba tan deprimida. Dije: ‘Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe’. Esta es la última vez que hago un personaje así” señaló contundentemente la artista norteamericana.

Luego su compañera Emily Blunt, quien interpretó a Emily Charlto (primera asistente de Miranda) señaló que, durante la grabación del filme, Meryl fue cambiando de actitud, ya que en un principio era muy social: “Meryl es muy sociable y divertida, pero de alguna manera el rodaje no fue lo mejor para ella. Era como si fuera inaccesible, podías acercarte a ella y decirle algo divertido, pero para ella no lo era”.

Fuente; Instagram Ecuafilms

Por último, Anne Hathaway sumó que gracias a la actitud de Streep ella pudo solidificar su personaje: “Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidado”.