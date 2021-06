¿Cómo era la relación de Jenni Rivera con la Chiquis?

Pasaron años del trágico accidente en donde Jenni Rivera, la madre de la Chiquis Rivera, perdió la vida.

Y aunque la Chiquis, Janney Marín Rivera, hija mayor de Jenni Rivera heredó su talento y potencia al cantar, la relación entre las dos fue más que agridulce.

Foto: El Universal

La verdadera historia de Jenni Rivera y su hija la Chiquis

En total Jenni Rivera tuvo 5 hijos. Janney, Jacqueline, Michael, Jenicka y Johnny Ángel.

Por supuesto, la carrera le exigía a Jenni Rivera mucho tiempo fuera de casa y fue la mayor de sus hijas, la Chiquis, la que colaboró con su madre ocupándose de sus hermanos desde pequeña para que pudiera llevar adelante su trayectoria sobre los escenarios.

Al interior del hogar las cosas no eran fáciles. La violencia tanto física como psicológica que se vivía en el matrimonio de Jenni Rivera con José Trinidad Marín Quintero, el padre de la Chiquis, estaba a la orden del día.

Aunque la pareja se divorció en 1992, terribles momentos familiares se vivieron en secreto hasta que en 1997 se conoció que el motivo de la separación entre Jenni y su marido había sido que el hombre había violado sistemáticamente a Chiquis desde que la niña tenía 8 años de edad.

También lo hacía con su hermana y la diva de la canción declaró que jamás iba a perdonarse por haber expuesto a las niñas a esa situación.

Foto: Instagram @chiquisriveraonline

Jenni y la Chiquis: mucho más que momentos difíciles

La permanente ausencia de Jenni de la vida de sus hijos y el ámbito hogareño era el motivo de mayor discusión entre la madre y la hija mayor, que bregaba por el bienestar de sus hermanos y a la vez buscaba hacer un camino propio como artista desde temprana edad.

La relación era tensa, pero el amor siempre podía más y las peleas eran superadas a fuerza de abrazos, lágrimas y charlas hasta la madrugada.

Pero fue entonces cuando Chiquis comenzó una relación con el empresario Ángel del Villar. El Ceo del sello discográfico DEL Records fue motivo de disputa entre las divas.

Tan mal se llevaban suegra y yerno que en 2012, a la salida de los Premios de la Radio, del Villar insultó a Jenni y ella lo confrontó.

Unos dos meses antes del accidente que se llevó la vida de Jenni, en octubre de ese mismo año se difundió por medios masivos una posible infidelidad de Estaban Loaiza, pareja de Jenni, que habría sido justamente con su hija, la Chiquis.

Esto tuvo como consecuencia que la Chiquis dejara la casa materna y que ambas prefirieron no hablarse más. Foto: Univision

Un período después en su libro “Perdón“, la Chiquis diría que la pérdida de su madre fue mucho antes del incidente que le quitó la vida.

También detalló que antes del accidente aéreo, había intentado reestablecer contacto con Jenni para darle una explicación acerca de los rumores y que nada había ocurrido con Loaiza, pero ella la rechazó con dureza: pidió que le dijeran que ya no era su madre.

No obstante, en un giro del destino, Jenni Rivera le dedicó una canción a la Chiquis durante su último concierto antes de morir.

Antes de cantar el tema llamado Paloma Negra dijo: “Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija“.

Jenni pierde la vida el 9 de diciembre de 2012. Ahí Chiquis se entera que su mamá la había desheredado. Además, le sacó la custodia de sus hermanos y nombró a su tía Rosy como tutora. Por si fuera poco, Jenni Rivera Enterprises quedó también a cargo de Rosy.

De esta manera, la infidelidad sin confirmar que Jenni dio por cierta por rumores mediáticos y por un video borroso de la cámara de seguridad de su casa, sumado al dato de que misteriosamente se habían “borrado“ seis semanas de registro de esa cámara, dio por finalizada una tormentosa relación madre-hija. Foto: Telemundo

La intriga queda sembrada ¿Habrá sido infiel Loaiza con la hija mayor de su esposa, Jenni, por dos años? Quizá no lo sepamos nunca, ¿Tú qué opinas?