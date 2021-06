¿Qué pasó con la hija de Arturo Carmona?

Casi 5 años después de haber padecido un abuso sexual, Melenie Carmona se animó a hacerlo público. A continuación, te contamos qué fue lo que le pasó a la hija de Arturo Carmona, qué dice el texto que compartió en sus redes sociales y también las palabras que dijo su padre.

Melenie Carmona y el relato del abuso sexual que padeció

La ocasión elegida por Melenie Carmona fue ni más ni menos que el Día Internacional de la Mujer, es decir, el pasado 8 de marzo.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 244 mil seguidores, compartió un extenso relato en el cual dio a conocer que la noche del 12 de noviembre de 2016 fue abusada sexualmente.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti: responsable, buen niño, trabajador, honesto”, comienza diciendo.

Luego, continúa: “Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Yo tomé la p... decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short”.

Fuente: Agencia Reforma (a través de latimes.com)

“Me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas. Sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve (…) llorando en shock hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”.

Dirigiéndose a su agresor, expresa: “Fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fuera mi culpa”.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé”, escribió la hija de Arturo Carmona.

“Y lo mismo de siempre, es que '¿por qué no te moviste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lo golpeaste o hiciste algo?’. Pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa. Quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos”, continúa el relato de Melenie Carmona.

En relación al tiempo que pasó desde la noche del abuso hasta el momento de la confesión pública, Melenie contó: “Tuve que contener mi llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver cómo todos los que sabían se les había olvidado lo que pasó. Ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador”.

Finalmente, cierra afirmando: “Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta de que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma, y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia, y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”.

¿Qué dijo Arturo Carmona acerca de lo que le pasó a su hija?

En la publicación en cuestión, Melenie aclara que su padre no estaba enterado de la situación y que su mamá y Cruz Martínez, la actual pareja de Alicia Villarreal, “estuvieron ahí (…) en todo momento”.

Aunque no da nombres, lo que cuenta parece indicar que la persona que abusó sexualmente de ella pertenece a su propia familia.

Al conocer la situación, Arturo Carmona no hizo más que brindarle apoyo total a su hija Melenie. Entrevistado por el programa Ventaneando, dio a conocer que se presentó una denuncia contra el agresor, aunque no pudo brindar más detalles al respecto. “No me dejan hablar de eso para no entorpecer nada”, dijo.

Entre otras cosas, el reconocido actor dijo que el dolor que siente por toda esta situación “es muy grande” y también agregó que el novio de Melenie es un gran apoyo para su hija.

Si en algún momento harán público el nombre del agresor, aún no se sabe. ¿Qué opinas?