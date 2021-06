Emilia Clarke habló por primera vez del polémico error de Game of Thrones

Games of Thrones es catalogada como una de las mejores series de la historia, esta nominación se la ha ganado gracias a los millones de fanáticos que se han cautivado con la historia de George R.R. Martin. La devoción por la producción de HBO es tan grande que los fanáticos recuerdan cada escena de los 73 capítulos que llevan esta apasionante aventura. Pero hay un momento que causó furor en todo el mundo y se debió a un particular error que Emilia Clarke recordó hace unos días.

Año 2019, cuarto capítulo de la octava temporada de Game of Thornes, la escena transcurre en plena discusión cuando la cámara enfoca a Daenerys Targaryen, personaje interpretado por Clarke, todo parece muy normal hasta que en la mesa aparece un taza de café de la reconocida cadena internacional Starbucks. Ninguno de los presentes que estuvo en el momento de grabación de “The Last of the Starks”, se percató de objeto que no forma parte del ambiente de la serie.

Pero quienes sí observaron esta pequeña distracción de la producción de GOT fueron los millones de fanáticos de la serie que, una vez finalizado el episodio, hicieron tendencia el café de Starbucks en Game of Thornes. En ese entonces, todos indicaron que la taza apareció porque Emilia estaba tomándolo y se olvidó de sacarlo del plano.

A casi 3 años de esa escena, Emilia Clarke en una entrevista virtual para el portal “The Skimm” recordó ese momento revelando de quiera era esa taza de café que apareció en Game of Thornes. “Voy a decirlo de nuevo para que conste: no fue un error mío. Y lo digo mirándote, Dan Weiss“, reveló quien es la madre de los dragones en a exitosa de HBO. De esta manera, se confirma que el dueño del café de Starbucks era el propio director de la serie.

Ante la defensa y acusación de Clarke, Dain Weiss no se ha pronunciado públicamente, lo que fue un error o distracción de la producción terminó siendo un hecho en el que tanto los fanáticos como la productora de GOT y la cadena de cafés lo tomaron como un hecho gracioso. En su momento, HBO emitió un comunicado diciendo: “El café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había pedido un té de hierbas” a lo que Starbucks le respondió en Twitter: “Nos sorprendió que Daenerys Targaryen no haya pedido bebida Dragón”.