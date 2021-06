La hija de Luis Miguel recorre las calles de New York cautivando con su look

Sin lugar a dudas una de las personas del momento, es nada menos que la hija de Luis Miguel, la influencer Michelle Salas. Esto principalmente se debe a la serie que relata la vida de El Sol de México. Durante esta segunda temporada, que se puede ver a través de Netflix, una de las protagonistas de la misma es nada menos que la bellísima rubia.

Durante estos episodios hemos visto cómo es la relación que tenía Michelle con su padre y el por qué de la gran distancia que tienen actualmente, donde según ella en varias ocasiones ha mencionado que su relación con él es prácticamente nula. Asimismo también ha afirmado que ella quiere ser reconocida por sus propios trabajos y no por ser la hija de él o su madre.

Es por ello que actualmente Michelle Salas se ha convertido en una modelo con todas las letras y una influencer que a diario conquista a todos sus seguidores de todas partes del mundo. A través de sus cuentas oficiales la talentosa rubia comparte diversos consejos de belleza como así también su gran pasión por la cocina.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunos minutos atrás, en su perfil de su cuenta oficial de Instagram, la talentosa modelo, compartió una imagen de ella por las calles de New York que ha cautivado a sus seguidores con su brillante look. Además a la misma, la hija de Stephanie Salas, le agregó la siguiente descripción: "La ciudad de los soñadores 🗽🤍 Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo... ¿En dónde sería?".

Por otra parte, y volviendo al tema de su participación en la serie sobre la vida de su padre, Michelle realizó un comunicado a través de sus cuentas oficiales mostrando su descontento con el capítulo final de segunda temporada. En el mismo se puede apreciar a la bella rubia en una situación comprometedora con el mejor amigo de su padre. Eso explicaría el por qué de la distancia de El Sol de México con su primogénita.