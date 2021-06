Así lucía la esposa de Marco Antonio Solís antes de ser famosa

Con el correr de los años, la esposa de Marco Antonio Solís cobra más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida junto a su esposo como así también con sus sus hijas.

Sin embargo, en esta ocasión, comenzó a circular una imagen de ella en la red de antes de ser famosa que sorprendió a todos sus seguidores ya que en la misma aparece con un look muy distinto al de hoy en día. Esta fotografía fue posteada por la propia ex modelo cubana en su perfil de Instagram hace un tiempo atrás. Allí se puede ver a una Cristian Salas joven y con un peinado de trenzas muy particular.

Además, este recuerdo marca el gran cambio que ha tenido la esposa de Marco Antonio Solís en su figura ya que actualmente posee más de 50 años. Es por ello que se cuida constantemente con una estricta rutina de ejercicios y una dieta balanceada de comidas. Por su parte, en mencionada imagen, la bella influencer, agregó una descripción que decía lo siguiente: "Acapulco siempre llenará mi corazón 💖 de alegria y grandes recuerdos , de los mejores de mi vida".

Cambiando de tema, el año de 2013, El Buki, como le dicen al famoso artista, le dedicó el tema “Gracias por estar Aquí” a su alma gemela. Cuando estrenó la misma indicó que su esposa es alguien muy importante para él. "Esta canción se la escribí a mi esposa en nuestro 19 aniversario de casados”. Este fue un gran gesto de amor que demostró el increíble amor que se tienen el uno por el otro.

Por su parte, Marco Antonio con Cristian Salas está casado desde 1993 y con ella tiene dos hijas: Marla y Alison. Además en varias ocasiones la famosa empresaria que lleva 28 años casada con el cantante mexicano asegura que el secreto de su amor y su larga relación es la candela natural que tiene, por ser cubana. Sin lugar a dudas la pasión es algo que nunca falta en la pareja.