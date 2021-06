Evaluna Montaner revela sus gustos más íntimos

Claramente, una de las artistas del momento es Evaluna Montaner, que desde hace un par de años viene demostrando su gran talento tanto para la música como así también para la dirección. Sin embargo en esta ocasión, la esposa de Camilo, es tendencia en diversos sitios de noticias de espectáculos al conocerse una serie de sus gustos más personales.

Sobre a través de sus estados de la famosa red social de la camarita, Evaluna, respondió una serie de preguntas de sus fans sobre sus gustos más íntimos. Sobre ellos dijo lo siguiente: "Me gustan las carcajadas escandalosas. Me gustan las mañanas de los domingos. Me gusta cocinar aunque la presentación no sea la más bonita. Me gustan mis amigos y lo que me pasa cuando estoy con ellos. Me gusta sentirme cerca de mi familia, aunque físicamente estemos lejos. Me gusta sonreír con los ojos. Me gusta gustarme. Me gusta encontrar a Dios en cada una de las esquinitas de mi vida...". admitió.

Cambiando de tema, este comienzo de año ha sido muy intenso para la joven artista ya que además de lanzar su nuevo tema musical estuvo grabando junto al resto de sus compañeros los nuevos capítulos de la segunda temporada de la serie infantil llamada "Club 57" que cuenta la historia de que Eva y su hermano Rubén viajan por accidente a 1957. Eva se enamora de JJ y decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que les cambiará la vida a todos.

Debido a ello, la hija de Marlene Rodríguez, compartió recientemente en la mencionada red social un avance de la serie mencionada en el párrafo anterior donde informa una noticia esperada por sus fanáticos. En la misma comenta que el pre estreno digital de la segunda temporada de Club 57 será el 11 de junio en el canal de YouTube de Nickelodeon en español. Mientras que el 14 de junio será en la pantalla de Nick!

En cuanto a su carrera musical, tenemos que decir que la talentosa cantante estará junto a su padre, hermanos y su esposo en el concierto llamado "Los Montaner, sólo una vez". Allí la familia de talentosos artistas realizará una presentación sin igual. La misma será puntualmente el 12 de junio desde Altos de Chavón, ubicado en República Dominicana. Una de las particularidades que tiene este espectáculo es que se brindará en tiempo real.