Así fue el romance entre Luis Miguel y Verónica Castro

Un nuevo amorío se suma a la extensa lista que tiene Luis Miguel en su vida. Es que a lo largo de sus 51 años, la figura de "El Sol de México" ha estado involucrado con innumerables artistas y modelos de diferentes parte del continente. Ahora hay que sumar el nombre de la actriz Verónica Castro. Esta noticia fue revelada hace un par de horas en un programa mexicano.

Sin dudas que los nombres de Luis Miguel y Verónica Castro causan revuelo cada vez que un medio de espectáculos comenta algo sobre sus figuras. Pero si a esto le sumamos que los artistas han mantenido una relación sentimental en secreto hace más de 20 años, sin dudas que esta noticia provocará el asombro de los fanáticos de ambos personajes.

El supuesto romance ente “La Vero” y “Luismi” fue revelado por el fotógrafo mexicano Hanzael Zárate en una entrevista para “De Primera Mano”. “Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro. Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo dijo a su gente de seguridad y se metieron, no me dio tiempo de tomar fotos o grabar... estuve bastantes horas esperando, nunca los vi salir. Estuve muy tarde ahí y no salieron nunca”, declaró el reportero gráfico.

Según los dichos de Zarate, esto sucedió hace más de 20 años en la mansión que tiene Luis Miguel en Acapulco y que los encuentros entre los artistas fue durante casi 3 años. El fotógrafo sostuvo: “Me acuerdo bastante bien, era muy ella, venía como si hubiera estado trabajando, venía en vestido, por eso la reconocí inmediatamente... Mis ojitos lo vieron, mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró”.

Pero el comentario de Hanzael Zárate no fue el único ya que el reconocido diseñador de moda, Mitzy, reveló que Luis Miguel le había regalo un costo anillo a Verónica Castro. En una nota para el programa televisivo “Suelta la Ropa”, el confeccionador de indumentaria confesó: “Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo, yo no sé de peso pero si era un anillo que se veía que era un buen regalo. Vero decía: ‘¿cómo?, yo puedo ser tu mamá'”.