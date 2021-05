“Luis Miguel tiene comunicación con ella”: afirman que Marcela Basteri está viva

“Fue un accidente. Estaban discutiendo... ve a Las Matas, búscala, fue un accidente” fueron las palabras que esclarecieron, hasta ahora, uno de los misterios más grandes de la hermética vida privada de Luis Miguel. La escena de la segunda temporada de la biopic del “Sol de México”, entre el “Tio Tito” y el astro mexicano (interpretado por Diego Boneta), había dejado en claro a sus millones de fanáticos que fue lo que sucedió con la actriz italiana.

Esta semana Miguel Aldana ex jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal aseguró en el programa “Suelta la Sopa” que la madre de Luis Miguel se encuentra viva.“Tuve comunicación con ella - Marcela Basteri- y me dijo que estaba bien hace un año y medio” y “Sé que estaba bien. ‘Es más no me digas ni dónde estás ni qué es’” indicó Miguel.

Aldana marcó que Luismi es el único que podría hallar a su progenitora: “Tiene las reuniones con Interpol, con nosotros, pudo mandarla a localizar, ¿por qué no lo hace?”.

Esta no es la primera vez que el ex integrante de la Interpol se refiere a Basteri. En una entrevista de hace un año Aldana señaló que la mujer rehízo su vida en Argentina y que tuvo dos hijos: “Me han platicado, y ya los conoce Luis Miguel (a los otros hijos de su mamá)”.

Fuente: EFE

Por último, Miguel expresó lo siguiente: “Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos” y “Se peleó con Luisito Rey. Desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina”.