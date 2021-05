La información secreta que reveló el guionista de Los Simpson

John Swartzwelder es conocido por ser el guionista que más episodios escribió de Los Simpson y también por ser el responsable de algunos de los mejores momentos de la serie. En una entrevista reciente, compartió detalles acerca del proceso creativo y dejó en claro cuál es la mejor manera de escribir a Homero: haciendo de cuenta que es un perro. A continuación, todos los detalles.

John Swartzwelder, el guionista más destacado de la historia de Los Simpson

¿Quién no recuerda el episodio en el que Bart tiene un elefante? O cuando Homero es detestado por Frank Grimes, o cuando un cometa amenaza con destruir para siempre la ciudad de Sprinfield, o cuando… La lista podría seguir por muchos renglones más, y el punto de contacto entre cada referencia está en que se trata de algunos de los mejores episodios de la historia de Los Simpson.

Además, también cuenta con otra particularidad: todos fueron escritos por el mismo guionista: John Swartzwelder, quien, con 59 capítulos en su haber y una colaboración en la película, es el autor con más episodios firmados en la historia de la exitosa serie de la familia amarilla.

Swartzwelder siempre se caracterizó por tener un perfil bajo y alejado de los grandes medios. Por eso, no sorprende que la entrevista que decidió brindar al medio The New Yorker se haya convertido en todo un suceso.

Como si fuese poco, el escritor de 72 años habló acerca del programa creado por Matt Groening y compartió muchos secretos relacionados a éste.

A pesar de que la serie sigue en actividad y sumando nuevas temporadas y nuevos episodios, nadie duda de que su época de gloria ya quedó en el pasado.

Acerca del éxito que supo alcanzar y consolidar el programa, Swartzwelder dijo que una de las claves se encuentra en que los productores y ejecutivos del show y de la cadena Fox no podían inmiscuirse en el trabajo del equipo artístico.

Por otra parte, en cuanto a los chistes y al humor tan característicos de este programa, el guionista expresó que, a la hora de escribir, no pensaban ni en niños ni en adultos: solo buscaban hacerse reír entre ellos mismos. Fuente: Adelantado

John Swartzwelder y la clave para escribir a Homero Simpson

Consultado acerca de sus momentos favoritos de la serie, Swartzwelder expresó que, para él, la tercera temporada es la mejor de todas ya que en ella ya se habían abierto multitud de tramas para desarrollar con el paso del tiempo y a que, todavía, el equipo creativo no estaba desgastado ante la gran cantidad de trabajo.

En cuanto a los episodios, destacó algunos como “Bart, el asesino” y “Homero, bateador”, aunque no pudo decantarse solo por uno.

Para finalizar, el histórico guionista dio algunas pautas acerca de cómo encaró siempre la escritura de Homero, el que quizás sea el personaje más destacado de todos.

Swartzwelder dijo que Homero es como un perro que habla. “Un momento es el hombre más triste del mundo, porque ha perdido su trabajo, se le ha caído un sándwich o ha matado accidentalmente a su familia, y al siguiente momento es el hombre más feliz del mundo porque acaba de encontrar un penique, quizá debajo de uno de sus familiares muertos”.

En línea con esto, agregó: “No es realmente un perro, por supuesto, es más listo que eso, pero si lo escribes como un perro, nunca lo harás mal”.