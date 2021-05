El fanatismo de Freddie Mercury por una banda que no era Queen

Una publicación realizada por una fandom dedicada a la vida de Freddie Mercury demuestra el fanatismo del legendario vocalista por el cantante Prince. El talentoso artista estadounidense murió en 2016 a los 57 años por una sobredosis accidental.

"Freddie tenía un vídeo de un concierto de Prince en directo que obligaba a mucha gente a ver, a veces una y otra vez", rememoró el asistente personal y amigo del líder de Queen, Peter Freestone. "Cuando Freddie se acomodaba para ver la cinta, que duraba tres horas, podíamos tardar 15 minutos, en los que él sólo nos mostraba las mejores partes, o seis horas, en la que repetía, siempre, los mismos trozos. O hacíamos una versión acelerada o nos lo ponía una y otra y otra vez".

"Esas sesiones de visionado ocurrían, generalmente, a las dos o tres de la mañana, después de que Freddie y compañía volvieran de pasar el día en la ciudad. La cinta de Prince se ponía rápidamente y Freddie tenía el control único del mando de la televisión. Sus invitados eran sometidos al entusiasmo de Freddie por el artista repetidas veces" amplió Peter.

Además, Freestone, que conocía bien a Mercury, fue bastante listo y se las ingenió para no ser sometido a aquella ardua experiencia: "Me las apañé para evitar tener que verlo, pero el sonido de la cinta me ha perseguido hasta hoy. Tuve la suerte de tener la excusa de preparar bebidas para los invitados, lo cual me mantenía siempre fuera del salón".

Fuente: Instagram Prince

"Creo que Freddie admiraba a Prince porque era muy similar a él cuando era jóven. Un tipo extrovertido en el escenario, delgado, oscuro, energético y con un carisma capaz de transformar un diminutivo en un gigante", finalizó Freestone.