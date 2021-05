¿Cuál es el plato favorito de Margot Robbie?

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más codiciadas del séptimo arte, razón por la cual la australiana de 30 años se encuentra en varios proyectos interesantes en simultaneo. Una versión femenina de 'Piratas del Caribe', la nueva película de Damien Chazelle “Babylon” y el primer live action de la icónica muñeca “Barbie” son algunos de los más resonantes trabajos en los cuales está involucrada la bella blonda.

Muchos de los millones de fanáticos de Margot se preguntan cuál es el plato favorito de la intérprete de Harley Quinn. Hace unos años, la actriz desveló la incógnita en una entrevista. En la misma la oriunda de Dalby fue consultada sobre la dieta a la que tuvo que someterse para la película Tonya o Escuadrón Suicida. El nutricionista de actores David Higgins fue el encargado en aquella ocasión de aplicar la dieta de las dos comidas a la también modelo.

“Una comida al mediodía y después, ignorar la merienda y esperar hasta la cena” inició David. “El desayuno es la comida más importante del día’ forma parte de una campaña de marketing de 1940 para vender huevos. Eso es lo que nos han contado siempre” y “No vas a consumir tanto porque no tienes tiempo para hacerlo. Y así dejas que tu cuerpo se recupere y haga la digestión, y dejas trabajar tranquilamente a tu metabolismo” añadió el famoso nutricionista.

Fuente: Unplash

"No soy buena controlándome. Estoy triste si no como. No puedo comer ensalada cada día y medio vaso de vino cada dos días" indicó en aquella ocasión Margot Robbie dejando en claro que fue algo duro para ella.

Fuente: Instagram Margot Robbie

"No sigo una dieta demasiado saludable. Me gustan la cerveza, las patatas fritas y las hamburguesas, pero si tengo que meterme en un bikini como palitos de zanahoria durante tres días. Soy de extremos" amplió Robbie, dejando en claro cuál es su comida preferida.