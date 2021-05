Camilo Sesto: ¿a quién dedicó la letra de "vivir así es morir de amor"?

Dentro del repertorio de Camilo Sesto, la canción “Vivir así es morir de amor” fue todo un éxito que se convirtió en un himno melodramático que traspasó a varias generaciones. Pero con el correr de los años, no muchas personas saben a quién dedicó la letra de esta canción.

Básicamente, se trata sobre un amor imposible o no correspondido. Tiene una historia detrás que la llegó a versionar hasta el cantante Vicentico.

“Vivir es morir de amor” fue “el hit” firmado por Camilo. Se convirtió rápidamente en un himno melodramático.

Cabe recordar que el músico y compositor español Camilo Sesto falleció a los 72 años a causa de una complicación renal. Millones de fans lo lloraron y al día de hoy lo recuerdan a través de su amplio legado de exitosas canciones.

Pero, la canción “Vivir así es morir de amor” probablemente, sea su gran creación y hasta la más emblemática. No sólo porque resume la capacidad vocal que tenía Camilo –con esa carga e impronta melodramática-, sino porque traspasó fronteras y varias generaciones.

La canción fue creada y compuesta por Camilo Blanes, su nombre real y con el que firmaba Sesto. Esta canción es una de las más elegidas para bailar por los españoles.

La letra de “Vivir así es morir de amor” habla de un amor imposible o no correspondido, de alguien que sufre o que tiene el alma herida.

Fue un tema versionado miles de veces por grandes artistas.

Camilo Sesto dedicó la letra de “Vivir así es morir de amor” a todas las almas tristes y desoladas pero con esperanzas. Nunca quiso confesar a quién se lo había dedicado, sin embargo son varios los rumores que siempre lo asociaron a una novia de su pasado.

"Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no se luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quién de mí no se enamora".

Esta canción se lanzó en formato de simple en el año 1978 en el álbum “Sentimientos”. Gracias a la venta de más de un millón de copias, Camilo Sesto obtuvo un Disco de Platino.

Aunque al día de hoy no se conozca a quién dedicó la letra de “Vivir así es morir de amor” la temática de toda su letra es muy común y más de uno seguro se debe haber sentido identificado con ese amor no correspondido que lo dejó "con el alma herida".