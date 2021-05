La actriz mexicana Blanca Soto inició su carrera en el mundo del modelaje. Recién en 2011 por un protagónico en la exitosa telenovela “Eva Luna” su carrera despegó. Su rostro rápidamente comenzó a ser popular y querido entre el público hispano.

De una belleza indiscutible, Blanca actualmente es una de las actrices mexicanas más destacadas por su talento y belleza no solo en su país sino en el extranjero.

Nació el 5 de enero de 1979 en Monterrey, México. Hoy, a sus 42 años, es reconocida no solo por su participación en importantes certámenes de belleza sino por sus interesantes interpretaciones en exitosas telenovelas.

Todo lo que no sabes de la vida privada de Blanca Soto

Más allá que siempre se destacó por su belleza y talento, hace muy poco tiempo Blanca Soto reveló cuál es su color favorito y otros detalles de su vida privada que poco se conocen.

Llamó mucho la atención, pero en una de sus declaraciones dijo que su color favorito es el morado. Sobre gustos no hay nada escrito, así que también asumió que le encanta comer de todo, pero sus preferencias van por el mole, las hojas de parra y el pay de espinacas.

Entre sus revelaciones contó también que escucha mucho a Frank Sinatra y que le gustaría trabajar algún día con Victoria Ruffo. En sus tiempos libres aprovecha a leer, pasar tiempo con sus mascotas, pintar y tomar fotografías.

También, más allá de que tuvo que hacerlo en alguna oportunidad, no le agrada mucho interpretar villanas porque piensa que se siente feo que la gente pueda llegar a pensar que sea así verdaderamente.

Una de sus revelaciones, y que poco se conocen, es que participó en el video clip de Enrique Iglesias en la canción "Nunca te Olvidaré", algo que para ella fue realmente gratificante.

Se casó 2 veces. De su primer matrimonio quedó viuda y del segundo se divorció anunciándolo públicamente por medio de su cuenta de Twitter. En la actualidad, lleva varios años soltera, aunque siempre se la relaciona con actores como Fernando Colunga o Eduardo Noriega, pero ella ni lo niega ni lo afirma nunca.

Más allá de una vida repleta de éxitos, en sus últimas declaraciones compartió su deseo de ser madre. “Me encantaría, siempre digo: ‘Si Dios los manda, adelante, pero no se me ha dado” confesó para Mezcal TV y agregó:

“Soy muy maternal, ¡una cosa tremenda! Me gustarían gemelos, eso sí me gustaría. Siempre desde niña he querido gemelos”.

Actualmente la actriz tiene muchos seguidores en su cuenta de Instagram para quienes comparte parte de su vida cotidiana y hasta sus sentimientos.

Sin duda, más allá de que Blanca Soto reveló cuál es su color favorito – y nadie se lo imaginaba - es una de las actrices mexicanas que supo llevar su carrera con gran profesionalismo. Esas es una de las razones por las que es muy querida por sus fans.