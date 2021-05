Olivia Rodrigo es cantante, compositora y actriz estadounidense que nació el 20 de febrero de 2003 en Temecula, California, Estados Unidos.

Olivia Rodrigo es muy reconocida por los temas musicales “All I Want” y “Drivers License”, entre otros más. El último, fue el más popular porque alcanzó el puesto número uno en el ranking estadounidense Hot 100 de Billboard.

Así también logró llegar al Top 50 global en Spotify y al número uno de iTunes en Estados Unidos.

Olivia a su joven edad trabajó en diversos comerciales y programas de televisión. Especialmente se la recuerda en Disney y su plataforma digital Disney Plus donde obtuvo su gran papel protagónico en la película “An American Girl: Grace Stirs Up Success”, al igual que en las series “Bizaardvark” y “High School Musical: The Musical: The Series”.

"FUENTE: Revista Sarah"

¿De qué nacionalidad es Olivia Rodrigo?

La nacionalidad de Olivia Rodrigo es estadounidense, sin embargo sus raíces son de lo más diversas, pues su padre es filipino mientras que la madre es de ascendencia alemana e irlandesa.

Cabe destacar -para quienes no lo sabían-, que Olivia adoptó su seudónimo artístico directamente de su nombre de nacimiento completo, que es Olivia Isabel Rodrigo.

Nació en Temecula, donde vivió con sus padres y abuelos maternos. A los 4 años es cuando empezó a demostrar su gusto por la música, el baile y la actuación.

A los 6 sus padres decidieron comprarle un piano y así comenzó todo. Sus primeras actuaciones se basaron en una recomendación por su entrenador vocal y fueron en comerciales para la televisión.

Olivia fue a la Escuela Elemental Lisa J. Mails y a la Escuela de Educación Media Dorothy McElhinney. Ambas se encontraban muy cerca de su ciudad natal. Pero mientras, seguía tomando clases de canto y actuación.

Ya a los 10 años junto a sus padres se trasladó a Murrieta en el condado de Riverside, California para continuar con sus estudios y formarse en lo que más le gusta, el canto y la actuación.

No pasó mucho tiempo de esto y fue a los 12 años que Olivia Rodrigo ya tocaba tan bien la guitarra que comenzó a componer canciones. También tuvo sus primeros reconocimientos en la televisión gracias a un reconocido comercial para la marca de ropa Old Navy.

Hoy se puede afirmar que la joven de tan solo 18 años ya es una gran celebrity y con "Drivers License" les regaló a sus fans la canción más cool del 2021, que se posicionó rápidamente en el puesto número uno de los diferentes rankings estadounidenses

¿Ya conocías de qué nacionalidad es Olivia Rodrigo y toda su trayectoria a tan corta edad?