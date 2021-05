El duro comentario que hizo John Deacon al cantante que quiso reemplazar a Freddie Mercury

Robbie Williams realizó algunas declaraciones manifestando que le propusieron ser el cantante de Queen en el año 2001, pero rechazó la propuesta debido a que tenía la autoestima muy baja y no quería compararse y ponerse en el lugar de Freddy Mercury. A su vez, el cantante y actor británico en ese momento se encontraba en un punto muy valioso de su carrera.

Estas últimas declaraciones han permitido recordar lo que decía John Deacon en forma pública en el año 2001. John se jubiló en 1998 luego de realizar la grabación del video No-One But You, pero aparentemente esto no fue así. El bajista de Queen nunca realizó un comunicado oficial diciendo que se retiraba, es más aun se lo podía observar por aquí y por allá.

Durante el año 1999 John estuvo presente en la remezcla de Under Pressure de Miker Spencer. Esto iba a formar parte de Greatest Hiis III, pero al final se descartó para incluirse la que hicieron Roger y Brian junto a Justin Shirley Smith, titulada “Rah Mix”. A su vez, John estuvo escribiendo cartas para la revista oficial de Queen fan club hasta 1998. También se lo pudo observar disfrutando un show del musical "We wil Rock You".

Aparentemente, la imagen pública de Deacon se dejó de mostrar al verse molesto por la situación de Brian y Roger haciendo giras y discos, colaborando con Five y Robbie para poder adaptar los clásicos de Queen, entre otras cosas. Estableciendo así, que John decidiera alejarse en forma definitiva.

Fuente: Instagram Queen

En cambio, John Deacon en el 2001 realizó sus últimas declaraciones diciendo que añoraba la versión de "We Are The Champions" que Williams hizo con Brian y Roger. Expresó: “Es una de las mejores canciones jamás grabadas”. La puntualizó como “basura” y luego retrocedió diciendo: “no tengo nada en contra del señor Williams, pero digamos que él no es Freddie Mercury”.