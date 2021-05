La pareja de Eva Longoria y Pepe Bastón se hizo oficial en noviembre de 2013 durante la apertura del Museo Jumex, sin embargo poco se habla de su relación.

La actriz Eva Longoria y el empresario mexicano Pepe Bastón -presidente de televisión y contenido de Televisa- desde que se conocieron no quisieron contar públicamente casi nada. De hecho, en 2014, sin decir nombres, la actriz en una entrevista solo se limitaba a decir que estaba muy satisfecha con la persona que ocupaba su corazón.

Antes de salir a confirmar su noviazgo, Eva declaró para la revista Parade:

"Por lo general, siempre me he sentido atraída hacia aquellos hombres que tienen sentido del humor y un poderoso intelecto, así que me siento muy satisfecha con la persona que hoy ocupa mi corazón. La verdad es que me siento muy afortunada porque él tiene esas dos cosas que tanto necesito en una persona. No me puedo quejar".

Y añadió: "Mi nuevo chico es mexicano y lo conocí allá. No vive en Estados Unidos". Pero bien, muchos quieren saber – aun habiendo pasado tantos años – cómo se conocieron y enamoraron Eva Longoria y Pepe Bastón.

"FUENTE: La opinión"

Un flechazo a segunda vista: La historia de amor de Eva y Pepe

Según fuentes cercanas a la pareja, el empresario fue quien la conquistó como todo un caballero, pero sobre todo, con mucho sentido del humor.

En una oportunidad Eva también confesó en el show de Ellen Degeneres que un amigo que tenían en común con Pepe los presentó pero que él no sabía nada de su fama:

“Oh, ¿entonces eres actriz?” contó sonriendo Eva. Esa actitud es parte de lo que realmente la enamoró de Pepe.

Todo fue un flechazo entre la actriz hollywoodense y el ex ejecutivo de Televisa. Se dice que fue una historia de amor “a segunda vista” y eso es porque ya se conocían desde 2010 pero nunca se detuvieron a conversar seriamente hasta 2013, cuando recién comenzaron a salir.

Cabe recordar que uno de los primeros indicios de este romance se evidenció en Twitter cuando Eva visitó las instalaciones de la televisora dirigida por Bastón. Según contó la misma actriz a la revista People, el flechazo no fue instantáneo.

De hecho recordó que: “Estaba saliendo de una mala relación, él también estaba terminando una, así que no hubo conexión. Tuvimos una placentera conversación, pero realmente no hubo una conexión”.

Desde los inicios de su relación ambos pasaron mucho tiempo junto, disfrutaron de viajar por el mundo y convivieron con amigos en común.

Con el tiempo y cada tanto se fue viendo a la pareja en eventos deportivos como el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y fue recién en el año 2015 que Pepe Bastón le propuso matrimonio en una cita espectacular en Dubai.

Tras ese momento tan recordado, el mismo y reconocido joyero mexicano Sergio Berger comentó que Pepe Bastón fue quien se le acercó a pedirle ayuda para diseñar un anillo de compromiso especial para Eva:

“Por ser su tercer matrimonio (para Eva) y el segundo de Pépe Bastón, ellos quisieron algo diferente y algo especial. Él escogió esta piedra porque les encanta, es un rubí sangre de pichón del color del amor, de la pasión y la sangre”.

Eva Longoria y Pepe Bastón finalmente se casaron el 21 de mayo del 2016 en Valle de Bravo. Todo el evento se realizó en la residencia de Pepe Bastón donde un padre ofició una bendición muy emotiva.

Entre varios invitados de lujo estuvieron Ricky Martin y su pareja Jwan Yosef; David Beckham junto a Victoria Beckham y Melanie Griffith con Jaime Camil, entre otros.

Tanto Eva como Pepe siempre que pueden se demuestran su gran amor. El año pasado cumplieron su quinto aniversario de casados y Longoria le dedicó un dulce mensaje en su feed:

“¡Feliz aniversario a este ángel que entró en mi vida! Tu amabilidad es contagiosa y me haces querer ser un mejor ser humano todos los días. ¡Gracias por ser el mejor ejemplo a seguir para nuestros niños! Te amo, amor de mi vida”.

¿Ya sabías cómo se conocieron y enamoraron Eva Longoria y Pepe Bastón? Una linda historia de amor... a segunda vista.