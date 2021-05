Chayanne y la vida secreta que tiene con su familia

Claramente con el paso de los años, Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina. Además en varias oportunidades el famoso cantante también ha demostrado que posee un gran talento para la actuación ya que ha participado en diversas películas de Hollywood. Además con su gran voz ha conquistado a millones de fans por todas partes del mundo.

Por su parte en esta nota hablaremos de su vida privada, de su tesoro más preciado: su familia. Por el momento y teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, el talentoso cantante puertorriqueño, está alejado de los escenarios. Es por ello que muchos se preguntan qué es lo que está haciendo mientras dura este proceso. Sobre ello, en varias ocasiones Chayanne ha manifestado que se ha refugiado en su familia ya que para él es lo más hermoso que posee.

Sobre ello el brillante artista se considera un hombre muy familiar y siempre ha asegurado que trata de separar su vida profesional de la personal. "Intento disfrutar al máximo de estas dos vidas en paralelo, sin que se toquen", fue lo que dijo sobre ello el esbelto cantautor. Haciendo una profunda búsqueda en su vida mediática una sola vez tuvo que salir a hablar por su familia en los medios de prensa.

Es que a finales del 2016, el hijo de Chayanne llamado Lorenzo Figueroa, se vio envuelto en un escándalo ya que una revista divulgó fotos pasadas de tono del mencionado joven. Debido a ello fue acusado de exhibicionista y es por ello que su padre salió a defenderlo con garras y dientes demostrando lo gran padre que es.

Sobre ello Chayanne afirmó en su cuenta oficial de Instagram: "Estamos orgullosos de ti, te amamos", junto al hashtag #respeto. Además, el joven en ese momento también se refirió con sobre el tema con un comunicado que decía: "No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de no respetarme a mí mismo, o a ellos. Lamento mucho la ignorancia de las personas o los medios sin escrúpulos que publican e inventan lo que sea sin pensar en el daño que puedan causar. Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando".