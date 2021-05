Macabra teoría sobre la desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más populares de la música latina es Luis Miguel que hasta el día de hoy es tendencia en diversos portales de noticias por sus grandes canciones. En tanto que en esta oportunidad el famoso artista nacionalizado mexicano es noticia por volver a las redes sociales con un importante anuncio.

El mismo fue publicado por Luis Miguel en su cuenta oficial de Instagram. Allí, El Sol de México comunicó que es el primer artista mexicano en superar los 5 billones de reproducciones en la famosa plataforma digital de música llamada Spotify. A este logro se le suma el que realizó hace algunas semanas atrás donde informó, también a través de sus cuentas oficiales, que está nominado a los 32nd Pollstar Awards en la categoría "Latin touring artist of the decade" (artista de gira latina de la década).

Sin embargo, en esta nota hablaremos un episodio triste en la vida del famoso cantante. Con la aparición de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" las teorías sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del Sol de México han vuelto a salir a la luz. El encargado de dar la información fue el periodista argentino de espectáculos Luis Ventura.

Según el portal digital Caras, compartió que el mencionado conductor afirmó que: “Acá a muchos les interesa hacer correr un montón de historias para que ninguna sea la real. ¿Cuántas veces escucharon la versión que el Luis Miguel un sube al escenario no es el verdadero, porque el verdadero está muerto? Y uno cuando mira la imagen de Luis Miguel, descree de la verdadera imagen que uno tiene en la cabeza…porque tiene la frente muy ancha, la cara es más regordeta…porque no es aquel cantante esbelto, con una marca característica en la dentadura. Yo sé que hubo odontólogos…pero ¿será el mismo Luis Miguel? O es otro porque no está condiciones de cumplir con su recitales…”

En tanto que, por lo que se puede ver en la declaraciones de Ventura, la verdadera historia de lo que le pasó a la madre de Luis Miguel nunca saldrá a la luz ya que hay muchos intereses en juego y hasta hay personas que se están beneficiando económicamente con esta búsqueda. Hecho que es verdaderamente lamentable.