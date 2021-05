Luto en Hollywood: falleció uno de los actores de “Escuela de Rock” a los 32 años

Este miércoles falleció a los 32 años Kevin Clark, actor y músico estadounidense, quien vivió la cúspide de la fama internacional con tan solo 13 años cuando interpretó a un joven baterista en la exitosa película “School of Rock” o “Escuela de Rock”.

Según informaron medios locales, Kevin murió en el centro médico Illinois Masonic Medical Center alrededor de las 1:20 horas de la madrugada tras ingresar a la sala de urgencias debido a un accidente de tránsito. El joven norteamericano habría sido atropellado por un Hyundai Sonata cuando se transportaba en bicicleta en la ciudad de Chicago, Illinois.

La hermana de Kevin Clark indicó que el actor de Escuela de Rock estaba yendo en bicicleta a su casa en el momento del accidente. Hasta el momento se conoce que una joven de 20 años era la conductora de dicho automóvil y que ya fue citada a declarar por el trágico desenlace.

“School of Rock” fue la única película en la que participó el joven Clark, quién se abocó de lleno al mundo de la música, donde tocó en varias bandas. “Jessie Bess and the Intentions” fue el último proyecto musical en el que estuvo involucrado, el cual tuvo un show en vivo el pasado sábado según indicó su madre, Allison Clark.

Fuente: Instagram Jack Black

Uno de los famosos que se pronunció fue su compañero Jack Black, quién interpretó al excéntrico profesor de música en el filme del año 2003. “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Enviando amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock” fueron las conmovedoras palabras de Black.