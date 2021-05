La hermana de Karol G volvió a conquistar con una increíble sesión de fotos

Katherin Giraldo, la hija de extramatrimonial de Guillermo Giraldo, mejor conocido como ‘Papá G’, sigue firmemente incrementando su popularidad en las redes sociales. La bella colombiana ya posee más de 47 mil seguidores en Instagram. "Fue un papá siempre presente, dedicado, amoroso y responsable, tengo las mejores cosas por decir de él. Todo fue maravilloso en la época de mi niñez y mi adolescencia” indicó la media hermana de Karol G sobre su relación con su padre.

Las cosas cambiaron y aparentemente Katherin y su progenitor hace años que no tienen contacto: “hace dos años no tengo contacto con mi papá o mis hermanas”. "Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí súper libre y me ‘desboqué’, pero todos cometemos errores. Ahí fue cuando surgió todo este distanciamiento” amplió la blonda al programa ‘Lo sé todo’ en febrero de este año.

En las últimas horas, Katherine Giraldo compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. En la misma se puede observar a la joven de 28 años desplegando toda su belleza en una producción de fotos profesional. Además, la creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un poleron de color blanco, su cabello efecto mojado y un delicado make up.

"A Esto Le Llamó Un Trabajo Divertido!!📸 Pd: quiero ser mejor cada día♥️💪🏻" fue el sencillo y simple texto que eligió Giraldo para acompañar su recientes grabación en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana de Karol G recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 600 corazones.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo



"Tú ya eres la mejor ❤️","Guapa,divina,hermosa😍🔥" y "Siempre hermosa! 🔥" fueron algunos de los comentarios más destacados que recibió Giraldo en su reciente posteo en la popular red social.