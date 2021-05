Juana Acosta: la actriz que descolló en El Inocente y además es un ícono de la moda

Juana Acosta, la actriz nacida en Colombia que desarrolló una carrera como actriz en España, deslumbró ante los fans.

No solamente por su talento en el thriller que adapta el libro best seller de Harlan Coben llamado como la serie “El Inocente“. Sino también por su look durante la presentación del material de Netflix.

La actriz de 44 años y esbelta figura encontró la ocasión perfecta para usar un soñado traje de dos piezas de Zuhair Murad compuesto por una falda midi bordada con flores a juego con un cropped top con el mismo bordado.

Capas y transparencias, lentejuelas y detalles del outfit encantaron a los presentes como tiene acostumbrados a sus seguidores, que siguen sus pasos a lo largo de 20 años de carrera.

El look se completó con unas sandalias Jimmy Choo y joyas Dinh Van. Freddy Alonso es el estilista detrás de esta composición y Gabriel Llano estuvo a cargo de un recogido en forma de media cola texturizada y un make up luminoso con los labios como protagonistas en color rojo intenso.

Distinguida y elegante, Juana Acosta adora la moda, la belleza y los perfumes. Armar un look le divierte tanto como actuar, según ha confesado en distintas entrevistas y tan sólo usa una fragancia: Francas, un perfume francés que se creó exclusivamente para Marlene Dietrich.

Ya fue nombrada como la mujer más elegante en 2016, durante su aparición con un look hollywoodense en los premios Goya.

Uno de los sellos de identidad es su pelo. Su secreto es tener rutinas de belleza sin obsesionarse con ellas. Ella está convencida de que ese es el secreto de su apariencia. Además, busca que sea la autenticidad lo que se transmite en cada look.

Juana Acosta en El Inocente

El Inocente, que trata de cómo una muerte accidental lleva a un hombre a vivir un infierno.

Su papel, Emma, es una mujer potente, celosa, posesiva y con gran carácter. Colombiana como su verdadera nacionalidad, fue llevada a ejercer la prostitución en un bar. Al transcurrir la serie, salen a la luz sus demonios internos y la violencia que la rodea, de la cual la salvan sus amigas.