Charly López negó el supuesto romance de Luis Miguel y Patricia Manterola

El artista musical Charly Lopez, ex integrante de la banda Garibaldi, aceptó que su compañera Patricia Manterola y el cantante Luis Miguel convivieron en varias situaciones, pero que no cree que hayan sido pareja como se puede estipular en la serie.

En uno de los últimos capítulos, de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se puede ver al protagonista, interpretado por Diego Boneta, viviendo un romance con el personaje de “Paola Montero” quienes por características pareciera ser Patricia Manterola.

La primera en negar el supuesto romance fue la propia Paty a través de sus redes sociales: “Muy por el contrario de como lo plantea la serie y, por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”.

Esta semana Charly fue entrevistado por la prensa al asistir al cumpleaños de su amigo Sergio Mayer y dejó en claro su opinión del posible affaire: “No hubo relación, sí nos topabamos a Luis Miguel en los aeropuertos, porque él traía su avión particular y nosotros también, por el ritmo de trabajo, nos llegamos a subir a su avión con él a platicar antes de despegar, pero jamás ví que hubiera una relación con Paty”,

Fuente: Instagram Patricia Manterola

“Sí vi una relación de amigos... pero que yo supiera que hubo una relación, la verdad no” finalizó de manera contundente Charly López. Incluso hasta especuló que “Paola Montero” podría tratarse de otra de sus compañeras: Pilar Montenegro.

Fuente: Instagram "Luis Miguel, la serie"