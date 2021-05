Sylvester Stallone enamora a todos con una imagen junto a su esposa

Sin lugar a dudas uno de los actores más famosos e históricos de la pantalla grande es Sylvester Stallone que a través de sus películas supo conquistar el corazón de millones de personas de todas partes del mundo. Claramente sus personajes más reconocidos fueron Rocky y Rambo donde hasta el día de hoy son reproducidas por grandes y chicos.

En tanto que, en esta oportunidad, hablaremos de una de las mujeres más importantes de su vida, puntualmente de su esposa Jennifer Flavin con la que el protagonista de "El demoledor" está casado desde hace más de 25 años. En tanto que en la jornada de ayer cumplieron aniversario de bodas y el famoso actor lo celebró en sus cuentas oficiales.

Como dice el refrán "la tercera es la vencida" y esto funcionó para el Sylvester ya que en 1997 se casó por tercera vez. Fue con la empresaria y modelo estadounidense Jennifer Flavin. Sin dudas ella se ha convertido en el gran amor de su vida ya que actualmente están juntos y comparten momentos de lo feliz que son. Además con ella tienen tres hijas Sophia, Sistine y Scarlet respectivamente.

Ayer 17 de mayo el talentoso actor de Hollywood y la bellísima mujer cumplieron 24 años como esposos. Debido a ello, Sly compartió una foto con su actual mujer en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a todos sus seguidores. Además a la misma le agregó el siguiente mensaje: "It’s happy 24th Wedding Anniversary Time !!! Time is flying but I have a blessed life Thanks to my wife and Family" (¡¡¡Feliz 24º aniversario de bodas!!! El tiempo vuela pero tengo una vida bendecida gracias a mi esposa y mi familia).

Claramente esta publicación no pasó desapercibida por sus seguidores ya que estos reaccionaron de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios felicitando a Stallone y Flavin por su respectivo aniversario. Además el mismo en varias ocasiones ha manifestado que su esposa es sin dudas su alma gemela.