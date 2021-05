A sus 50 años Naomi Campbell será madre por primera vez

Naomi Elaine Campbell es una actriz, empresaria y modelo británica prominente tanto en la pasarela como en publicidad impresa desde finales de los años 1980. Por su parte, desde que comenzó su carrera a sus 15 años deslumbró a todos con su gran belleza y es por ello que fue declarada como una de las supermodelos más importantes de su generación.

Para aquellos que no la conocen Naomi se hizo famosa cuando apareció en el vídeo de Bob Marley, Is This Love. Esta fue la primera vez que aparecía en público. Luego en agosto de 1989 deslumbró a todos cuando fue parte de la portada de Vogue París, siendo la primera mujer afro británica en hacerlo.

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev — Naomi Campbell (@NaomiCampbell) May 18, 2021

En esta ocasión, hace algunos minutos atrás, a través de su cuenta oficial de Twitter, Campbell dió la noticia más esperada por todos. Es que a tan solo cuatro días de cumplir 51 años de edad la bellísima morena fue madre por primera vez por lo que cautivó a sus millones de seguidores de todas partes del globo.

El mensaje que compartió en la red social del pajarito azul es el siguiente: " A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love" (Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor).

Claramente esta gran noticia no pasó por alto por parte de sus seguidores que reaccionaron de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios felicitando a la talentosa modelo británica. Lo mismo ocurrió en su cuenta de Instagram cuando compartió la primera imagen de su bebé.