Todos los idiomas en los que sabe hablar Luis Miguel

Se pensó de todo, sin embargo más allá de que Luis Miguel siempre fue muy hábil con los idiomas, nunca llegó a grabar canciones que no sean en su idioma nativo.

Desde hace años existe una falsa idea sobre las capacidades intelectuales de Luis Miguel. Incluso muchos llegaron a verlo como una persona pedante y hasta despreciable.

Pero, gracias a Netflix y su actual emisión “Luis Miguel: la serie” muchos se dieron cuenta que en realidad el cantante, además de ser una persona como cualquiera y tener una vida difícil emocionalmente, también era muy hábil para los idiomas y nunca paró de superarse.

Todos los idiomas que habla Luis Miguel

Gracias a la mezcla genética que heredó desde muy pequeño, Luis Miguel demostró que hablaba otros idiomas: italiano, portugués e inglés. Siempre lo hizo para comunicarse mejor en las entrevistas.

Cabe destacar que la carrera del cantante lo llevó desde muy pequeño de país en país. De hecho, sus primeras giras fueron por toda Latinoamérica pero, con el paso de los años, los éxitos y los millones de discos vendidos lo llevaron hasta latitudes mucho más lejanas como al Viejo Continente y más allá.

Por ello, es que Luis Miguel decidió aprender idiomas y comunicarse en la lengua de los lugares que visitaba. Gracias a la educación que tuvo en sus primeros años de vida, sumado a que desde niño le gustaba escuchar The Beatles, Tom Jones y Elvis Presley, entre otros, Luis Miguel siempre se familiarizó con el inglés.

Eso sí, solo lo canturreaba en su casa y fue algo tan familiar que fue uno de los primeros idiomas que demostraba saberlo muy bien en las entrevistas o en algunas canciones a duetos.

Más allá que no grabó canciones en inglés -tras el éxito de sus 3 primeros discos-, Luis Miguel fue invitado de gira por Europa para participar del "Festival de la Canción de San Remo". Allí sí interpretó en italiano el tema "Noi Ragazzi di Oggi".

Hasta el día de hoy muchos creen que Luis Miguel nunca grabó en inglés por ignorancia. Sin embargo, el cantante lo habla muy bien y no por nada vive en Estados Unidos.

Las razones por las que nunca quiso grabar en este idioma fueron varios. Entre ellos, su apretada agenda, pero sobre todo porque nunca le gustó cómo suena su voz en esa lengua.

Cabe recordar que en una oportunidad, el mismo Luismi confesó:

“Me parece que el español es una lengua hermosa, la más hermosa. Me gusta cantar en español porque siento que enaltezco de cierta forma este idioma. Si puedo trato de no hablar en inglés ni en Estados Unidos, aunque viva ahí, aunque la verdad no descarto la posibilidad, de en algún momento de mi carrera, grabar un disco en inglés”.

¿Conocías todos los idiomas en los que sabe hablar Luis Miguel?