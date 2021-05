Tras aparecer junto a Ben Affleck, Jennifer Lopez se mostró en los brazos de otro hombre

Una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte, la bella latina, recientemente terminó de rodar su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Por su parte, recientemente, Jennifer Lopez es tapa de diversos medios de noticias del mundo del espectáculo al filtrarse una imagen de ella con su ex pareja, el actor Ben Affleck. Estas imágenes pertenecerían a un viaje secreto que confirmaría la reconciliación con el famoso artista de Hollywood tras separarse de Alex Rodríguez. Los paparazzis descubrieron a la cantante y al actor en medio de una escapada a un centro de esquí en Montana. Asimismo fuentes cercanas a Rodríguez aseguran que él está desconsolado porque "ella pasó de página".

En tanto que paralelamente a esta versión que cada vez cobra más fuerza en los portales digitales de todo el mundo, JLo compartió un video en uno de sus estados de su cuenta de Instagram que sorprendió a todos. En el mismo se la puede abrazando a un guapísimo hombre por lo que llamó la atención de todos sus fans. Además en el clip se puede leer la frase: "Aww always love seeing".

Lo cierto es que esta publicación fue realizada originalmente por el Hair Artist, llamado Chris Appleton que recientemente estuvo encargado de peinar a la Diva del Bronx en su última presentación en vivo durante el pasado fin de semana. En esa ocasión Chris habló del peinado que le realizó con la siguiente frase: "Jlo said give me the biggest fluffiest pony… so I did. And she made that pony work".

Cambiando de tema, en cuanto a sus películas, la ex de Marc Anthony afirmó que Shotgun Wedding se estrenará el próximo 29 de junio de 2022. Pero esa no será la única película que estrene ya que a principios del 2022 Jennifer Lopez estrenará "Marry me" junto al famoso actor Owen Wilson y al cantante colombiano Maluma. La misma se iba estrenar este año pero debido a la pandemia se pasó para el próximo.