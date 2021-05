Tristeza absoluta: el luto que atraviesa Adele

La muerte de un padre no es fácil de sobrellevar para ninguna persona. Este triste pesar está soportando la cantante, compositora y multinstrumentista británica de 33 años de edad Adele, quien perdió a su padre Mark Evans a los 57 años tras una larga enfermedad. La intérprete de “Someone like you” y su progenitor, quien soportó un terrible cáncer de intestinos, estaban distanciados hace mucho tiempo.

El propio Mark había confesado que fue por sus problemas de alcoholismo que abandonó a su familia cuando la artista tenía tan solo 3 años de edad. “Bebía dos litros de vodka y siete u ocho pintas de cerveza cada día. Fue así durante tres años, solo Dios sabe cómo sobreviví”, confesó en una entrevista en el 2015.

Cuando Evans se separó de la madre de Adele, su hija siguió pasando las vacaciones escolares en Gales con sus abuelos paternos y su medio hermano Cameron. Lamentablemente, en el año 1999 su abuelo John murió, lo que hizo que Mark colapsara y se hundiera aún más en sus adicciones, por lo que perdió por completo el contacto con su hija.

Una fuente anónima reveló al diario The Sun que, a pesar de la mala relación con su padre, Adele estaba "muy conmocionada" por su fallecimiento. Si bien la oriunda de Tottenham, Londres, Reino Unido no hablaba prácticamente al respecto sí lo hizo en el 2017 cuando recibió el Grammy.

Fuente: Instagram Adele

"Gracias a mi mánager (Jonathan Dickins) porque el regreso, por así decirlo, fue completamente planeado por él. Y lo ejecutaste increíblemente, y te debo todo. Llevamos 10 años juntos y te amo como si fueras mi papá. Te amo tanto. No amo a mi papá, eso es lo que pasa. Eso no significa mucho. Te amo como amaría a mi papá", aclaró Adele en esa ocasión, quien actualmente está transitando el duelo por el fallecimiento de su progenitor.