¿Cuál es el exótico plato favorito de Angelina Jolie?

Cuando se habla de costumbres al momento de comer la intérprete Angelina Jolie tiene gustos muy especiales y destacados, que agregó a su dieta hace algunos años atrás cuando viajó a Camboya y probó sus platos típicos.

Nos referimos a alimentos especiales, ya que a la actriz Angelina le gusta comer: tarántulas, grillos, arañas, cucarachas y escorpiones. “He comido insectos desde hace mucho tiempo. Comencé con grillos. Primero te acercas a ellos, te los comes con cerveza y luego perfectamente puedes ir por las tarántulas”, menciona. “Eso sí, no todos los productos son iguales, el escorpión es difícil de masticar”, finalizó.

A estos hábitos los incorporó junto con sus hijos: Maddox que es originario de Camboya y los demás que también han viajado a este país. En un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales, se encuentra a la artista Jolie explicándole a los gemelos Knox y Vivienne sobre cómo preparar, limpiar y cocinar a las arañas, señalándoles donde se encuentran los colmillos. A su vez, le consulta a su hija Shiloh si quiere compartir una araña con ella y les comenta que durante la guerra la gente se alimentaba de insectos.

Fuente: EFE

Además, debemos mencionar que a Angelina le gusta comer comida India, que posee una gastronomía muy amplia. Su dieta se basa en cereales antiguos que contienen mijo, semillas de chía, escanda, trigo sarraceno y la quínoa como base principal. Estos alimentos le proporcionan nutrientes esenciales a su cuerpo y muchos beneficios, uno de ellos es la piel más brillante.

Fuente: Unplash

No solo se dedica a la actuación, si no que la ex esposa de Brad Pitt se dedica a la cocina, recibe clases particulares para poder preparar los platos que les gustan a sus hijos. Actualmente se encuentra preparando una nueva película y piensa escribir un libro sobre el maltrato y la violencia sexual contra las mujeres.