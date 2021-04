Sky Rojo: Miguel Ángel Silvestre recordó el imprevisto que pudo dejarlo en el hospital

Uno de los actores del momento es sin lugar a dudas Miguel Ángel Silvestre quien deleitó a los televidentes en la serie “Sky Rojo” dándole vida al personaje de “Moises”. El actor español de cine y televisión de 39 años revivió un imprevisto que vivió durante el rodaje de la tira éxito de Netflix.

La escena que rememoró Silvestre fue catalogada como “El perro rebelde” la cual pertenece a la primera temporada. “Yo pedí conocer a los perros que pasea Moisés” inició el oriundo de Castellón de la Plana, España.

“De hecho, en una escena, mi personaje tiene que conocer de a poco a uno, y le empieza a hablar” continúo Miguel Ángel. “Imagínate que para un perro, si ve que te le acercas despacio piensa que lo vas a atacar, y me acuerdo que tenía esa escena, llega el adiestrador de perros, y le pregunto cuál recojo, y me dice ‘este, es un perro de agua’, que son muy desconfiados y tienen mucha energía”, añadió el europeo sentado en un sillón perteneciente al set de grabación.

Fuente: Instagram Miguel Ángel Silvestre

“‘¿Me va a morder?’, le pregunté, y me dijo ‘no creo’, y a los diez minutos de rodar pedí premios para darle y jugar, y cuando lo tomo en brazos y le estoy diciendo mi texto al personaje de Coral con el perro cerca, me tira un mordisco en el que yo reacciono en el último momento y me quedo pálido. Cortaron y tuvimos que cortar un rato”, amplió Miguel Ángel Silvestre.

Luego de eso el protagonista de Sky Rojo indicó que cambiaron el perro "Me pusieron a un perro de los que tu pondrías la mano y nunca mordería".