¿Qué tan sexista fue la serie Friends?

Friends es una de las series más populares de la historia y al mismo tiempo una de las que más controversia generan en la actualidad. La cultura popular se convirtió en un campo de batalla entre dos públicos: los millenials que rechazan todo tipo de sexismo y discriminación aunque sea comedia y quienes defienden el contenido situándose en el contexto en el que fue emitido.

Los paradigmas cambiaron y los chistes que se escribieron para series tan populares como Friends, The Office, How I Met Your Mother, entre otras, hoy no son bien recibidos. En 2019, Friends cumplió 25 años y sigue demostrando que es un clásico para los televidentes, pero volvió a generar polémica por su contenido.

¿Friends es sexista?

La serie creada por Martha Kauffman y David Crane le venció al tiempo: sigue siendo de las más populares y consumidas en internet. Fue emitida por primera vez en 1994 y lanzó al éxito a actores que eran desconocidos como David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Matthew Perry.

La homofobia, el racismo, el machismo y el sexismo son las características que representaron a la serie en forma de chistes. Algunas de las escenas que muestran el sexismo en sus máxima expresión:

Cuando Ben, el hijo de Ross, juega con una Barbie

A Ross no le gusta que su hijo juegue con una Barbie porque es "de nena" y trata de hacer todo lo posible para que juegue con un G.I. Joe. Tiene miedo "que vaya por mal camino".

Cuando le dicen a Chandler que es el más afeminado del grupo

Una compañera de trabajo de Chandler cree que es gay y le quiere presentar a un amigo. Al llegar a la casa le comenta a sus amigos esa secuencia y ellos lejos de estar sorprendidos le dicen que cuando lo conocieron también lo pensaron.

Cuando juegan al béisbol

En el Día de Acción de Gracias, los seis amigos deciden salir a jugar el beisbol hombres contra mujeres. Finalmente, terminan demostrando que Rachel no sabe agarrar el balón, Phoebe se levanta la remera y muestra los pechos para distraer a los hombres mientras que Joey coquetea con una holandesa que pasaba por allí.

Ross no aprueba al niñero

Cuando nace Emma, Ross y Rachel buscan alguien que la cuide porque ambas tienen trabajo. En una de las entrevistas se postula un hombre y Ross no lo acepta porque dice que es un trabajo de mujeres. Incluso, llega a creer que es gay.