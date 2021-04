Marc Anthony habló de Jennifer Lopez y cautivó a todos. Mirá lo que dijo

Claramente Marc Anthony es uno de los cantantes más importantes de la música latina y esto de se debe a la impecable carrera que ha realizado a lo largo de los años. En tanto que, recientemente, se conoció que el famoso artista dará su primer concierto global vía streaming el próximo 17 de abril.

Sin embargo, hace unos días atrás JLo, fue tapa de la revista InStyle y es por ello que sus ex parejas brindaron un par de declaraciones que dejaron a todos sumamente sorprendidos. Por lo que dijo Marc Anthony como también Ben Affleck, la bella latina es una pareja perfecta para llevar adelante una relación.

En esta oportunidad, hablaremos sobre lo que dijo su ex marido y padre de sus dos hijos. El talentoso artista latino afirmó que: "Lo que pasa con Jennifer es su capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan. Incluso antes de que ella misma se plantee una idea, la ha visualizado miles de veces. Y si alguien dice que podría no ser la mejor idea, ella dirá ‘simplemente no lo ve todavía’. Nueve de cada 10 veces, lo logrará. Es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La trabajadora más dura que he conocido".

Recordemos que un 5 de junio de 2004 Marc Anthony y la cantante Jennifer Lopez contrajeron matrimonio de manera íntima, en la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. En tanto que el 7 de noviembre de 2007, y después de muchos rumores, JLo y Marc confirmaron oficialmente que estaban esperando gemelos. Sin embargo, unos años más tarde, en 2012 se divorciaron ya que ambos alegaron que su relación era insostenible.

Cambiando de tema, hace algunas semanas atrás, se conocieron los nominados para los Latin American Music Awards que se entregarán el próximo 15 de abril en la ciudad de Florida y que será televisado por la señal Telemundo. Justamente uno de los artistas que estará presente será Marc Anthony que competirá en la categoría Artista favorito – tropical.