Agotador: Violeta Isfel confesó lo difícil que fue trabajar con una Danna Paola adolescente

Violeta Isfel, reveló para el programa “Venga la Alegría” que el rodaje de Atrévete a Soñar, la versión mexicana de “Patito Feo”, fue una experiencia agotadora.

“Violeta, necesitamos que seas una odiosa adorable y que aparte hable, ¿imagínate digerir eso? Me tocó una Danna adolescente, así que como buena adolescente, con hormonas a tope, de pronto estaba de buenas y de pronto muy saturada, pero no era con nosotros” inició Isfel relatando el pedido de la producción del programa.

“El desgaste físico, mental, la exigencia, la responsabilidad, en ese proyecto fue demasiado, nos rebasó a todos, no teníamos un segundo de descanso”, indicó la compañera de Danna Paola.

“Teníamos un break y era para tomarte fotos en el estudio, tenías otro y era porque tenías que irte corriendo a grabar la rola nueva, era una cosa tras otra. Grabábamos la novela de lunes a viernes. El viernes agarrabas tu maleta porque había que volar al escenario donde nos teníamos que presentar. Todo ese mismo viernes en la noche, y además era dar los mismos conciertos. Terminando, teníamos que seguir grabando la novela” continúo Isfel.

“Fue estar en todos los estados, obviamente nos pagaron todas esas cosas, lo que vino después de Atrévete a Soñar no hay nada que le pueda ganar, nada. Estuve en todas la obras infantiles que te puedas imaginar, fui todas las princesas que te puedas imaginar, vino muchísimo trabajo para mí. Si no hubiera sido por Antonella, no me hubieran volteado a ver”, amplió Violeta Isfel sobre el lado positivo de interpretar a su personaje en aquel entonces.

Fuente: Instagram Violeta Isfel

“Fue un ramalazo para la sociedad que Antonella tuviera un hijo de seis años, me decían que mejor lo hubiera negado” y “Se me cerraron muchas puertas en la cara, incluso Luis de Llano no creían que pudiera antagonizar esa historia, porque bajita, qué menudita, Antonella fue el regalo de mi vida. Tenía la madurez que el personaje necesitaba, porque sé cantar muy bien, se baila muy bien tenía todos los elementos que se requerían” relató Violeta sobre su joven maternidad y las repercusiones de esa época.