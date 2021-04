Karol G: ¿A quién dedicó su reciente éxito "Déjalos que miren"?

A principios del mes pasado un programa del canal Univisión afirmó que Karol G y Anuel AA habían terminado su relación tras dos años de estar juntos. Es por ello que desde que apareció esa versión ambos han publicado diversas indirectas que se han dedicado mutuamente. Paralelamente a esto, la talentosa colombiana, lanzó su tercer disco de estudio con canciones que hablan de su relación con su ex pareja.

Por su parte, hay una canción en especial en KG0516 que al parecer está dedicada a Anuel. La misma se llama "El Barco" y cuenta la historia del fin de una relación tal y como pasó con ellos. Sin embargo, al parecer, hay otro tema musical que la bella colombiana de pelos azules que al parecer le dedicó al cantante puertorriqueño.

Es que hace algunas horas atrás, en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de la canción "Tusa" , compartió una foto de ella con su perro "Goku", que también era de Anuel, con la canción de fondo "Déjalos que miren". En tanto lo que llamó la atención de todos sus fans es el fragmento que recortó del mencionado tema musical.

El mismo dice lo siguiente: "Toda la noche. Me la paso soñando contigo. Mirando tu foto, pensando en nosotros. Cómo me tocas cuando estoy contigo. Y toda la noche". Este mensaje da a entender que al parecer Karol G anda mal de amores y sobre todo extrañando a su ex novio.

Recordemos que, a mediados del año pasado, ambos artistas lanzaron la canción "Follow" que demostraba lo feliz que eran durante su convivencia en la cuarentena. Además en el mencionado material audiovisual se puede ver al tierno perro cuando era más pequeño. El video que se puede ver en YouTube hasta el momento posee más de 141 millones de reproducciones por lo que fue una de las canciones más escuchadas del 2020.

En tanto que, el último tema musical en el que se los vio juntos fue "Location" que fue lanzada en el mes de febrero por la bella Karol G y que además de Anuel cuenta con voz del colombiano J Balvin. Este gran tema está incluido en las 16 canciones que componen el tercer material de estudio llamado KG0516.