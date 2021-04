Alejandro Sanz: ¿A quién dedicó “Mi persona favorita”?

Varias de las canciones de Alejandro Sanz tienen una historia detrás. Uno de los ejemplos más concretos lo encontramos en la canción ‘Mi persona favorita’, el hit mundial que lanzó en el año 2019 junto a Camila Cabello.

“Mi persona favorita” tiene un significado muy especial para ambos artistas. Mientras que Camila Cabello dedica la letra a su hermana pequeña, Sofía, Alejandro encontró la inspiración perfecta en su hija Alma, fruto de su matrimonio con Raquel Perera . “Esta canción se la dediqué a Alma en concreto, porque era la única de mis hijos a la que no le había dedicado una canción”, reveló a Cabello en el vídeo de detrás las cámaras durante el rodaje del videoclip.

Al igual que hizo con ‘Capitán tapón’ dedicándosela a su hijo Dylan cuando era un bebé, y con ‘Y solo se me ocurre amarte’, canción dedicada a su primogénita, Manuela. Sanz debía una canción a la pequeña de sus 3 hijos, y de ese sentimiento de amor incondicional surgió “Mi persona favorita”.

Fuente: Instagram Alejandro Sanz



Letra de “Mi Persona Favorita” de Alejandro Sanz y Camila Cabello

Yo no entiendo de colores ni de razas

A mí me gusta el morenito de tu cara

Te he buscado en cada tarde, vida mía

Se me corta la respiración por ti, lo siento, baby

Tu pasito en mi camino va naciendo

Solo porque tú me miras yo me muero

Los atardeceres de tus ojos, mira

La verdad que tiene, niña, tus enojos

Yo sé que tú a mí me quieres un poco

Con tu carita posada en mi hombro

Mira quien canta, es la voz de mi alma

Mi persona favorita

Tiene la cara bonita

Tiene un ángel su sonrisa

Tiene un corazón y yo...

A mi persona favorita

Yo le canto esta cosita

De juguete, tú en mi vida

Juega con mi corazón

Eres como el sol, sales sin razón

Dando luz y calma

Una sola flor que me guardo yo

Y tu voz que me desarma

Yo sé que tú a mí me quieres un poco

Con tu carita posada en mi hombro

Mira quien canta, es la voz de mi alma

Mi persona favorita

Tiene la cara bonita

Tiene un ángel su sonrisa

Tiene un corazón y yo...

A mi persona favorita

Yo le canto esta cosita

De juguete, tú en mi vida

Juega con mi corazón

Yo sé que tú a mí me quieres un poco

Con tu carita pegada en mi hombro

Mi persona favorita

Tiene la cara bonita

Tiene un ángel su sonrisa

Tiene un corazón y yo...

A mi persona favorita

Yo le canto esta cosita

De juguete, tú en mi vida

Juega con mi corazón

Mi persona favorita

Tiene la cara bonita

Tiene un ángel su sonrisa

Tiene un corazón y yo...

A mi persona favorita

Yo le canto esta cosita

De juguete, tú en mi vida

Juega con mi corazón

Mi persona favorita

Tiene la cara bonita

Tiene un ángel su sonrisa

Tiene un corazón y yo...

A mi persona favorita

Yo le canto esta cosita

De juguete, tú en mi vida

Juega con mi corazón