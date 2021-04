De no creer: la sorprendente conexión entre “Gambito de Dama y Heath Ledger”

El actor y futuro director Heath Ledger, quien fue reconocido por su trabajo en las películas como Secreto en la montaña y en The Dark knight, en donde protagonizo al Joker, lamentablemente falleció el 28 de enero de 2008 por una sobredosis de fármacos dejando varios proyectos pendientes.

Heath Ledger no solo era un buen actor y realizaba con éxito sus papeles protagónicos, sino que también comenzaba su trabajo como director. Se comenta que en las grabaciones de Batman dirigió algunas escenas, ya que no era la primera vez que lo hacía. Previamente había realizado algunos clips musicales como: Cause and Effect y Seduction is Evil, entre otras.

Previo a su muerte Heath Ledger, se encontraba enfocado en un proyecto sobre la adaptación de la novela Gambito de Dama, a la vez que planeaba llevar la novela Walter Walter Tevis a la pantalla grande. “Creo que habría sido un director excelente”, comentó el guionista Allan Shiach y agregó que Heath se sintió atraído por la historia de Beth Harmon, la protagonista de Gambito de Dama: una chica prodigio del ajedrez que, como él mismo, tiene relación con las drogas y una adicción a los medicamentos.

“Hice varios borradores del guion y Ledger me pasaba notas, nos reunimos en New York y en Londres. Ya le había mandado el guion a Elliot Page y tenía muchas ideas para el resto del reparto, principalmente conocidos suyos del mundo de la interpretación”, comentó Shiach.

Sin dudas Heath Ledger tuvo una brillante, exitosa y corta carrera en la actuación y hubiese llegado muy lejos en el mundo de la pantalla grande, pero lamentablemente nos dejó demasiado pronto.