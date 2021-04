Vestida de novia Jennifer Lopez confirmó una gran noticia para el 2022

Claramente una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte la bella latina continúa rodando su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Por su parte la talentosa artista, recientemente, fue tapa de varios sitios de noticias del mundo del espectáculo al confirmar que se separó del ex beisbolista, Alex Rodríguez. La noticia que sorprendió a todos sus seguidores fue a través de un comunicado que la pareja le brindó al portal Today.

Por otra parte, hace algunas horas, a través de su cuenta de Instagram, JLo compartió un par de fotografías con un anuncio que tiene que ver con la fecha de estreno de la película mencionada anteriormente. En la misma se la puede ver puede ver a ella caracterizada con un vestido de novia junto al actor Josh Duhamel.

En tanto que según afirma ella en la mencionada publicación que se puede ver en su perfil de la famosa red social de la camarita, Lopez afirma que Shotgun Wedding se estrenará el próximo 29 de junio de 2022. Además en la descripción de la misma Jennifer escribió lo siguiente: "Big news! @ShotgunWeddingMovie hits theaters June 29, 2022! We cannot wait for you to see this movie 💛🤍 🏝 📸: @lacarba"

Cambiando de tema, cada vez que tiene un momento la ex de Marc Anthony, aprovecha para promocionar sus diversos productos de su empresa JLo Beauty como así también mostrar diferentes postales del paraíso en el que se encuentra. Esta vez no fue la excepción ya que nuevamente la Diva del Bronx utilizó su popularidad para publicitar la reconocida marca mundial en una de sus historias con un imperdible video.