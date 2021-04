Tras las críticas por sus fotos intimas, la hermana de Karol G rompió el silencio

Katherine, hermana de Karol G compartió esta semana unas fotos a su cuenta de Instagram y recibió una catarata de críticas sobre su cuerpo que la llevaron a desactivar los mensajes en dicha publicación.

Tras ello, Katherine Giraldo utilizó sus historias de la red de la camarita para dejarle un mensaje a sus haters: “Bueno, y aquí aprovechando que estamos hablando un ratico me puse estas gafitas que me hacen ver más ruda porque quiero ser ruda” inició.

“Quiero aprovechar porque esta semana subí una foto donde literal que decepcionadísima del género femenino. De verdad, que tristeza las mujeres cómo nos tiramos entre nosotras mismas”. “Literal, tengo muchas seguidoras muy tóxicas y eso me entristece demasiado. Primero que todo la subí porque quiero, porque puedo, porque me hace feliz y porque me da la gana. Porque son mis redes sociales y aparte esta es mi cuenta personal” continuo Giraldo.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo

“Por eso los invito a los que no les guste el contenido de Katherin Giraldo seguir las cuentas corporativas, las cuales no se van a encontrar este tipo de contenidos para que no se sientan susceptibles. Acá hay contenido real. Katherin no es una monja ni es una morronga ni quiero hacer feliz a todo el mundo. Acá estoy para ser feliz con lo que a mí me gusta hacer, publicar, decir” amplió la colombiana.

“Segundo no entiendo porque hacen ese tipo de comparaciones con mi hermana Caro- Karol G-. Ella mostraba los pezones, a mí eso me parecía admirable. Pues, ¿a nosotras las mujeres por qué nos va a avergonzar y por qué nos vamos a sentir vulgares con algo natural, algo bonito?” y “Adicional, yo no estaba mostrando ni enseñando nada, absolutamente nada. O sea, acá ustedes fueron los que se imaginaron más allá, porque yo no mostré más. Es más, con vestido de baño se muestra c*lo, se muestra t*ta, e muestra de todo. Entonces yo ahí no estaba mostrando nada d eso. Simplemente me senté, tuve las piernas un poco abiertas pero eso no me hace vulgar, no me hace una mujer de esa cantidad de cosas de las que ustedes me han llamado. Me critican, no les gusta pero me siguen. Entonces ¿eso sí tiene coherencia? ¿Qué dicen ustedes? En conclusión, para que no redondeemos mucho en el tema. La que quiere y puede, súper. La que no, que aplauda. Así de sencillo” finalizó Katherine.