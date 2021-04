La tajante decisión de Luis Miguel con los restos de su padre, Luisito Rey

Sin dudas, la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie” ha vuelto a poner en primer plano de los sitios de espectáculos al “Sol de México”. Uno de los tópicos que toca su biopic es la desaparición de su madre Marcela Basteri y de la sospecha sobre su padre, Luisito Rey, como principal responsable.

Hace unos años, la periodista Laura Suárez realizó una intensa búsqueda de pistas del paradero de los restos de Luisito Rey donde halló una supuesta sorpresa. “Recuerdo que cuando muere Luisito Rey, la mamá Matilde, la abuela, se queda con Sergio, vivía con los abuelos paternos. Yo fui a Cádiz (España) y conocí a la persona que cuidó al abuelo años y vi también cómo vivieron sus familiares. El niño permaneció con Matilde hasta la muerte de la abuela paterna” indicó la comunicadora a su colega, Angélica Palacios.

Luego Laura relató el momento familiar post muerte de Luisito Rey que más enfureció a Luis Miguel. Mario Vicente, tío paterno del “Sol”, llevó a Sergio a cantar a un programa de la Televisión Española, y posteriormente, se lanzó un reportaje sobre el niño en aquella nación. “Ese es el reportaje que detona que Luis Miguel se moleste y en ese momento mande por el niño, le dé una cantidad de dinero a través de abogados a Mario Vicente y le diga se acabó y hay otra cosa más: la urna, los restos de Luis Rey, esta es una historia también que cuando él fallece los restos se llevan al cementerio donde después llega la mamá, un cementerio en Cádiz y ahí estaban, olvidados y Mario Vicente presiona a Luis Miguel en un reportaje diciendo ‘ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano y le queremos dar una sepultura” señaló Suárez.

Tras su visita al Cementerio Mancomunado de Cádiz en España, Laura Suárez narró el detalle que llamó su atención: “A Luis Miguel lo acaba de molestar que haga esos escándalos y es cuando él, a través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el Cementerio Mancomunado de Cádiz y la coloca en un mausoleo solo, con, no recuerdo si son nueve plazas u 11 lo que tiene el mausoleo, y ahí coloca la urna, y le ponen un número que es el 9 y no hay ningún tipo de inscripción, no hay nombre, no hay nada que ahí te diga que reposan los restos de Luis Gallego Rey”. “Si visitas el Cementerio Mancomunado de Cádiz, nunca vas a dar con él, porque si tú llegas y das el nombre en la recepción, te dicen, hay una inscripción del señor Luis Miguel Gallego Basteri que dice que no se le puede dar información, hay una lista de personas hecha por él que sí lo pueden visitar y una lista de las que no aparecen ahí y no pueden” amplió la periodista.

Fuente: Instagram

@mickybasteri

“Él se encuentra ahí, te lo digo porque yo también conocí el lugar para conocerlo, no fue que me lo dieron a conocer, simplemente tuve que entrar al cementerio, buscar y hacer un reportaje de las diferentes maneras de morir porque es un cementerio marítimo, que tiene que ver mucho con lo que es la marina de España y tuve que decir que estaba haciendo un reportaje de maneras de morir en diferentes países Es un cementerio circular. Me dijeron que tenía una hora para grabar, grabé todo el cementerio, vi el mármol, y cuando llegamos al lugar de los mausoleos, al área moderna, en ese tiempo, me quedaban 10 minutos y el encargado me dijo, por cierto, usted que viene de México, ahí, en ese lugar hay alguien que es familiar de un cantante argentino muy famoso, pero nadie lo puede visitar. Él es” finalizó la comunicadora.