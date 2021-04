29 años más tarde: así luce Christina Ricci, Merlina de “Los Locos Addams”

Hace unos meses se confirmó que Netflix realizará un spin- off live action de “Los Locos Adamas” centrado en el personaje de “Merlina Addams”. La misma será dirigida por Tim Burton. El gigante de streaming tendrá ocho episodios. Justamente una de las actrices que interpretó al mencionado integrante de la familia Addams es Christina Ricci, quién en 1991 puso la piel al personaje con tan solo 11 años.

La película de "Los Locos Addams" de la versión dirigida por Barry Sonnenfel dejó varias recordadas actuaciones siendo la de Ricci una de ellas. Desde entonces han pasado casi 30 años y la actriz estadounidense ha participado en más de 50 películas, Además, la también productora de cine participó en varias series de televisión, participación en videos musicales e inclusive su voz ha sido utilizada en algunos videojuegos.

Christina Ricci tiene actualmente 41 años y tras siete años de matrimonio con James Heerdegen, con quien tuvo a su único hijo, se divorció. La artista norteamericana que tuvo un temprano auge en su vida actoral, con roles protagónicos como Merlina en “Los Locos Addams” y Kathleen Kat Harvey en Casper consiguió ser una de las menores mejor pagas de la industria del cine en la década del '90.

Fuente: Instagram Christina Ricci

Luego, Christina participó en otros filmes como “Pánico y locura en Las Vegas” (1998), “La leyenda del jinete sin cabeza” (1999), “Monster” (2003) y “Meteoro” (2008), entre otras.

Fuente: Instagram Christina Ricci

En tanto que en la pantalla chica “Merlina” ha tenido apariciones como en “Malcolm in the Middle”, “Ally McBeal”, “Joey”, “Grey’s Anatomy” y “The Good Wife”, mientras que en la última decada ha asumido roles principales en producciones como “The Lizzie Borden Chronicles” y “Z: The Beginning of Everything”.