Preciosa: la hija de Catherine Zeta Jones y Michael Douglas cautivó con su belleza

La hija del matrimonio entre Catherine Zeta Jones y Michael Douglas cumplió 18 años este pasado 20 de abril y ambos utilizaron las redes sociales para saludarla y dedicarle unas emotivas palabras. Carys Zeta Douglas cuenta con una gran popularidad en Instagram donde ya cuenta con 161 mil seguidores.

Primero Catherine Zeta Jones compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la hija de la actriz británica de 51 años luciendo un traje de baño estampado con el mar de fondo.

“¡Feliz 18 cumpleaños Carys Zeta! Eres todo y todo eres tú. Gracias por la alegría que me traes. A las 5 am esta mañana, me enviaste un mensaje de texto para agradecerme por darte a luz. Ese es el tipo de mujer que eres. Amable. Tu sabiduría supera en número a tus años. Tu belleza es profunda y tu corazón lo suficientemente grande como para amar y envolver al mundo, tu sentido del humor ...... muy importante .... es insuperable. Podría seguir. Tu japonés necesita algo de trabajo, pero es factible. Te amo Angel. Mamá” fue el emotivo mensaje elegido por Zeta Jones para saludar a Carys Zeta Douglas.

Fuente: Instagram Catherine Zeta-Jones

La respuesta de la flamante mayor de edad, Carys, no se hizo esperar y le contestó a su madre: “¡Te amo mamá! Gracias por todo lo que haces❤️❤️”.

Fuente: Instagram Michael Douglas

Luego llego el mensaje de Michael Douglas que también eligió la red social Instagram para saludar a su pequeña adulta: “Cariño, este es tu papá, deseándote el mejor cumpleaños número 18 que cualquier jovencita podría tener. ¡Sabes cuánto te amo, lo orgulloso que estoy de ti y la alegría que tengo al verte convertirte en la jovencita que estás resultando ser! ¡Feliz cumpleaños Carys! ¡Te quiero! Padre”.