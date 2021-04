Le soltó la mano: Laura Bozzo apoya a Frida Sofía y lanza un dardo contra Alejandra Guzmán

Esta semana Laura Bozzo participó de una entrevista para el programa “Hoy” y habló nuevamente del escándalo de la familia Guzmán-Pinal. Tras una charla con su hija la abogada peruana cambio su postura y le soltó la mano a Alejandra Guzmán. Recordamos que Laura había pedido que Frida Sofía presente pruebas de sus dichos.

“Siempre fue muy abusivo (Enrique Guzmán), mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas” fue una parte de la dura acusación de abuso de Frida Sofía en el programa “De Primera Mano”.

“Ella quiere muchísimo a Frida Sofía, ellas se conocieron en Miami en algún momento, le tiene mucho cariño, y me dice ‘mamá, tú no sabes lo que ella ha vivido, por favor, calladita te ves más bonita, porque ella ha sufrido, ¡de terror! lo que ha pasado’. Porque mi hija si le cree a Frida Sofía, le cree todo, le cree y piensa que es una persona que ha sufrido mucho” indicó Bozzo en el magazine de la señal Televisa.

“Si hay acciones legales y todo eso, aquí estoy yo para defenderte Frida, no te preocupes, aquí tienes a alguien que te puede defender” añadió Laura Bozzo. "No sé cómo lo permitiste mi amor, porque a mí una hija mía me golpea y de verdad que definitivamente no sé lo que le hubiera hecho, eso si no lo hubiera permitido, el respeto es el respeto” opinó Laura tras los supuestos hechos de violencia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

“Uno cosecha lo que siembra Alejandra, con todo mi cariño y mi amor te lo digo, uno cosecha lo que siembra” fue el tajante dardo que lanzó la también presentadora de televisión.