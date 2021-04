La historia de la canción “Dejaría todo” de Chayanne

Chayanne compartió con sus millones de fans la dolorosa historia detrás de uno de sus mayores éxitos. El cantante y actor puertorriqueño de 52 años ha confesado en entrevistas anteriores que el gran amor de su vida es su esposa Marilisa Maronesse con quien lleva casi 30 años de casados. Igualmente el oriundo de Rio Piedras, Puerto Rico tuvo otros amores anteriores.

Antes de conocer a Marilisa, Chayanne conoció a una mujer que lo deslumbró con su belleza y con quién no tuvo mayor éxito. La dama que rompió el corazón del también bailarín fue la causante de la inspiración de uno de sus mayores hits musicales.

La canción es “Dejaría Todo” y su historia fue revelada por el mismo Elmer Figueroa Arce, nombre real del talentoso artista, durante un concierto en vivo tiempo antes de que comience la actual pandemia. El tema musical pertenece al álbum “Atado a tu amor”.

Chayanne indicó que fue rechazado cuando tenía 13 años por ser muy chiquito. Luego de ello el intérprete de “Torero” bromeó con el publicó: “Ahora la estoy buscando, quiero contarle las cositas que he aprendido, cuando la encuentre le voy a contar lo que le dije”.

Dejaría todo, letra

He intentado casi todo para convencerte

Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies

Mientras aprendo de esta soledad que desconozco

Me vuelvo a preguntar, quizás sí sobreviviré

Porque sin ti, me queda la conciencia helada y vacía

Porque sin ti, me he dado cuenta, amor, que no renaceré

Porque yo he ido más allá del límite de la desolación

Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión

Y yo te juro que

Lo dejaría todo porque te quedaras

Mi credo, mi pasado, mi religión

Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos

Y dejas en pedazos a este corazón

Mi piel, también la dejaría

Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida

¿Y qué más da perder?

Si te llevas del todo mi fe

¡Qué no dejaría!

Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente

Yo sé que es demasiado tarde para remediar

No me queda bien valerme de diez mil excusas

Cuando definitivamente, sé que ahora te vas

Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día

Aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás

Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación

Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión

Sigo muriéndome

